Законопроєкт про мобілізацію: депутатка відповіла, чи будуть електронні повістки в Україні

Нардепи продовжують обговорення правок до урядового законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, триває обговорення штрафів для ухилянтів та електронних повісток.

За словами представниці "Європейської солідарності" в Комітеті з нацбезпеки Ірини Фріз, нардепи поки не мають однозначної відповіді щодо суми штрафів. Про це вона розповіла в коментарі для ТСН.

Йдеться про збільшення штрафів до рівня 100-200 тисяч гривень. Фріз вказала, що таких сум під час обговорення не бачила.

"Передбачалося, що працівники ТЦК та СП через неявку після оповіщення можуть подавати до адміністративного суду. За рішенням суду до людини, яка не з’явилася до ТЦК, можуть застосовуватися так звані заходи впливу: обмеження на водіння транспортним засобом, чи блокування рахунків, чи обмеження переміщення, виїзду за кордон. Безпосередньо стосовно цієї правки – було відхилено можливість для представників ТЦК та СП використовувати такі заходи впливу, адже вони були прописані не чітко з точки зору можливості застосування. Тобто не було зрозуміло, в якій кількості будуть застосовувати. Один, два чи одразу всі три заходи, які були викладені в пропозиції", – вказала вона.

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Депутатка додала, що комітет майже одностайно був проти впровадження як обов’язку електронного кабінету.

"Було ухвалено рішення, що це буде правом, можливістю для людини віком від 18 до 60 років після оголошення воєнного стану перепідтвердити свої персональні дані чи то через ЦНАП, чи то через ТЦК та СП, чи то через електронний кабінет, якщо громадянин зголосився його зробити. Тобто це є правом, а не обов’язком. Також було відхилено поняття надсилання електронних повісток на електронний кабінет", – зазначила вона.

Фріз висловила сподівання, що на наступних тижнях законопроєкт буде підготовлений комітетом до розгляду в другому читанні безпосередньо в залі парламенту.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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