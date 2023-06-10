Закуска за 10 хвилин: рецепт кабачкової намазки

Чудовий варіант літньої закуски: ніжна та пікантна кабачкова намазка сподобається усім. Вона не містить майонезу, тому підходить для людей, які дотримуються дієти.

Інгредієнти:

– Кабачки – 450 г

– Томати – 1 шт.

– Цибуля ріпчаста – 1 шт.

– Часник, зубчики – 1 шт.

– Морква – 1 г

– Зелень – 40 г

– Плавлений сир – 2 шт.

– Олія соняшникова – 25 г

– Сіль – за смаком

– Перець чорний мелений – за смаком

– Приправа "Італійські трави" – за смаком

– Тостовий хліб – 4 шт.

Спосіб приготування:

1. Помідор опустіть у кип’яток на 1 хвилину, а потім одразу – у холодну воду. Зніміть шкіру та наріжте кубиками.

2. Кабачки, цибулю та часник подрібніть. Моркву натріть на крупні тертці та поріжте зелень.

3. Цибулю, часник і моркву обсмажуйте 5 хвилин на оліі на середньому вогні.

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4. Додайте кабачки, смажте ще 8-10 хвилин, періодично помішуючи. Додайте помідор та накрийте кришкою і тушкуйте ще кілька хвилин.

5. Плавлені сирки натріть та змішайте з овочами. Додайте спеції, зелень та перемішайте.

6. Хліб підрум’яньте на сухій сковороді та намастіть намазкою. Подавайте з зеленню.

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