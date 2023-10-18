Запам'ятайте одне просте правило: Як підтримувати чистоту та порядок вдома та на робочому місці

Що робити, щоб удома та на робочому місці завжди було чисто

Подумайте про наступний сценарій: ви повертаєтеся додому після роботи, залишаючи свій піджак на стільці, а невідкриті листи залишаються на кухонному столі. Під час обіду ви відкладаєте тарілку та чашку, плануючи помити їх пізніше, і залишаєте брудний одяг на підлозі ванної, обіцяючи собі прати його, коли буде дуже потрібно. При цьому ви читаєте повідомлення від друга, але відкладаєте відповідь на нього.

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Однак чому б не спростити своє життя, виконуючи невеликі справи, які можуть зайняти лише одну хвилину. Якщо робити їх одразу, ви можете підтримувати порядок навколо себе та ефективно витрачати час на більш важливі справи, які зроблять ваше життя більш насиченим і щасливим, пише news.vn.

Часто легко відкладати дрібні справи, оскільки вони не виглядають настільки терміновими. Але ось проблема: коли ви постійно відкладаєте ці невеликі завдання, їх кількість зростає, а безлад і стрес також зростають.

Один із способів уникнути цього перевантаження та досягти спокійного життя – це дотримуватися "Правила однієї хвилини". Це дуже просто: будь-яку задачу, яку можна виконати за 60 секунд або менше, слід виконати відразу, не відкладаючи на потім.

За цим правилом, якщо завдання займає менше хвилини, воно варто робити без зволікання. Це допомагає підтримувати лад вдома, зменшує негативні моменти та забезпечує більше спокою.

Уявімо той же сценарій, але з використанням "Правила однієї хвилини". Повернувшись додому, ви зразу ж після перетнення порога вішаєте піджак на свій підходяще місце. Ви розкриваєте конверти та видаляєте зайві папери в смітник. Після обіду ви швидко миєте посуд та кидаєте брудний одяг у пральну машину. Ви також оперативно відповідаєте на повідомлення від друга, не відкладаючи це на потім.

Це правило може застосовуватися не лише вдома, але й на роботі. Негайно відповідайте на електронні листи, щоб уникнути переповненого поштового ящика в кінці дня. Відправляйте звіти, якщо вони готові, замість того, щоб відкладати їх на потім.

На практиці, "Правило однієї хвилини" може полегшити багато аспектів життя. Проведіть хвилину на прибирання автомобіля від залишків їжі чи зайвих речей, замість того, щоб допускати їх накопичення. Сплачуйте рахунки онлайн відразу після їх отримання, щоб уникнути забуття або втрати їх. Видаліть бур'яни, поки вони не розрослися. Записуйте свої ідеї в той момент, коли вони приходять вам на думку. Вивчіть своїх дітей прибирати свої іграшки за одну хвилину.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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