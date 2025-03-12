Зарплати зростають, але працівників не вистачає: як українські фірми справляються з дефіцитом кадрів

В Україні спостерігається загострення дефіциту кадрів, однак значне підвищення зарплат наразі доступне лише в деяких галузях, оскільки фінансові ресурси компаній обмежені. Багато підприємств обирають шлях автоматизації, оскільки в довгостроковій перспективі це дозволяє знизити витрати на оплату праці.

Про це повідомила експертка ринку праці Тетяна Пашкіна, пише Oboz.ua. Через брак кваліфікованих кадрів деякі компанії активно впроваджують автоматизацію процесів, намагаючись подолати кадрову кризу за допомогою новітніх технологій.

За словами Пашкіної, проблема нестачі працівників триває вже більше десяти років. Ситуація ускладнилася через кілька ключових факторів:

COVID-19 та його наслідки – пандемія призвела до значних втрат серед працездатного населення; Війна та еміграція – з початком повномасштабного вторгнення мільйони українців виїхали в пошуках безпеки; Мобілізація – значна кількість українців переходить з цивільного ринку праці на військову службу; Демографічна криза – Україна займає перше місце за рівнем смертності та низьким рівнем народжуваності, що веде до скорочення чисельності потенційних працівників.

У відповідь на нестачу працівників роботодавці змушені адаптувати свої стратегії залучення кадрів. Вони впроваджують соціальні пакети, пропонують медичне страхування, оплачувані обіди, послуги корпоративного психолога, а також програми для навчання та розвитку кар'єри.

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Однак підвищення зарплат не завжди є реалістичним. "Є операційна маржа, і більше за неї ми не зможемо платити. Деякі компанії мають фінансові можливості для підвищення зарплат, інші вже не мають", – пояснює Пашкіна.

Але автоматизація вимагає великих інвестицій, що робить підвищення зарплат менш імовірним. "Якщо підприємство вкладає значні кошти в модернізацію, підняти зарплату, наприклад, сторожу, буде важко", – зазначає експертка.

Незважаючи на дефіцит кадрів, середня зарплата в Україні за 2024 рік зросла на 23,1%. Найбільше підвищення спостерігалося в таких галузях:

ІТ та телекомунікації – близько 52,5 тис. грн;

Авіаційний транспорт – 43,9 тис. грн;

Фінанси та страхування – 41,4 тис. грн.

Через дефіцит кадрів роботодавці все частіше впроваджують автоматизацію процесів. Наприклад, у магазинах з'явилися автоматичні цінники та каси самообслуговування через нестачу продавців і касирів. Виробничі підприємства та склади також інвестують у роботизацію, оскільки знайти нових працівників стає дедалі складніше.

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