Захист від хвороби та гниття: як вівсяні пластівці врятують баклажани

Серед улюбленців літнього врожаю – безсумнівно баклажани, які своєю смакотою та ароматом завоювали серця багатьох. Щоб отримати смачний та стійкий врожай цих овочів, варто підживлювати баклажани.

Зокрема, UAportal пропонує спробувати замість звичайних добрив використати вівсяні пластівці. Цей метод підживлення стає все більш популярним серед садівників, адже має ряд переваг. В першу чергу, вівсяні пластівці багаті на вітаміни та мікроелементи, які надають баклажанам важливі ресурси для здорового зростання та дозрівання. Таке добриво робить рослини стійкими до зміни погодних умов, а також захищає їх від захворювань та гниття.

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Для підживлення баклажанів можна використовувати вівсяне молоко. Для цього приготування потрібно взяти 3 столові ложки вівсяних пластівців та подрібнити їх за допомогою блендера. Потім цей порошок залити 1 літром води й залишають настоятися протягом 2 годин. Після настою змішують з водою у рівних пропорціях і поливають баклажани під корінь через день.

Інший спосіб – приготувати настій із вівсяних пластівців. Пів кілограма вівсяних пластівців варто залити 10 літрами води та поставити настоюватися протягом 5-7 днів. Цим настоєм можна поливати не тільки баклажани, а й помідори. Під кожен кущ вносять 500 мл настою, що забезпечить їм необхідний живильний ефект.

Таким чином, застосування вівсяних пластівців в якості добрива допоможе вам отримати врожай смачних та здорових баклажанів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим потрібно підживлювати баклажани, аби отримати великий врожай.

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