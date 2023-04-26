Захист від шкідників на все літо: Чим удобрити капусту, щоб не було гусениць

Чим обробити капусту, щоб захистити її від гусениць

Городники, які мають великий досвід, зазвичай знають, якими перевіреними рецептами можна позбутися шкідників на городі без використання хімікатів. Наприклад, якщо гусениці з'явилися на капусті, то це може призвести до пошкодження рослини, оскільки на листях з'являються численні дірочки, які можуть спричинити гниття. Одним з перевірених рецептів, який допомагає позбавитися гусениць на капусті без використання хімікатів, є використання чистотілу.

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Щоб урятувати врожай капусти від гусениць, потрібно підготувати засіб на основі чистотілу:

Спочатку потрібно подрібнити близько 500 г чистотілу і покласти його на дно відра;

Далі, залити теплою водою до країв відра і залишити настоюватися на 24 години;

Після цього рідину, що вийшла, потрібно процідити і додати трохи рідкого мила;

Нарешті, залишається лише обдати капусту, не перебільшуючи з настоєм, який повинен потрапляти на рослину краплями.

Таким чином, зберігаючи природну чистоту свого городу та використовуючи природні рецепти, городники можуть з легкістю позбутися шкідників та захистити свої рослини без застосування хімічних засобів.

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