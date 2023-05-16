Сніданок за 50 грн на двох: готуємо яєчню з овочами
Сніданок називають найголовнішим прийомом їжі – він допомагає зарядитися енергією і підготуватися до нового дня. Першу за день їжу бажано вживати за 30-60 хвилин після прокидання.
Якщо ви встаєте не задовго до виходу на роботу і не маєте часу готувати "ідеальні сніданки", можете спробувати швидкий рецепт яєчні, користь якої доповнять овочі.
Пропонуємо вам рецепт овочевої яєчні, вартість якої на двох людей не перевищить й 50 грн (доповнюйте цю страву будь-якими інгредієнтами, які вам до смаку).
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Інгредієнти:
- 2 яйця
- Половина цибулі
- 1 помідор
- 1 перець (за бажанням)
- 2 гриби (за бажанням)
- Сіль та перець
- Рослинна олія – столова ложка
Як готувати:
- Очистіть та наріжте овочі на дрібні кубики або слайси.
- Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні.
- Додайте цибулю та смажте її, поки вона не стане м'якою та золотистою.
- Додайте до цибулі нарізані помідори, перець та гриби. Приготуйте, поки овочі не стануть м'якими.
- Розбийте яйця у миску, додайте сіль та перець та збийте вилкою.
- Додайте яйця на сковороду до овочів та перемішайте. Накрийте кришкою та смажте 7 хв.
- Подайте на стіл, прикрасивши зеленню або свіжими овочами – за бажанням.
Ця страва виглядає дуже апетитно, легка у приготуванні та містить багато корисних речовин. Вона також дуже варіативна, оскільки можна змінювати овочі в залежності від вашого смаку.
Пропонуємо дізнатися неймовірно простий рецепт корисного сніданку.
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