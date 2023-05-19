Зеленський особисто буде присутній на саміті G7 в Японії: В РНБО підтвердили

Український президент Володимир Зеленський планує взяти участь у саміті G7 в Японії, що підтверджено Радою національної безпеки і оборони (РНБО). Цей візит буде першим відрядженням глави держави до Азії з початку повномасштабного вторгнення.

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За даними РБК-Україна, секретар РНБО Олексій Данілов оголосив про це під час телемарафону. Він заявив, що не було сумнівів щодо присутності президента на саміті G7 у Хіросімі, оскільки він завжди буде знаходитися там, де країна потребує його присутності для захисту національних інтересів.

Секретар РНБО також зазначив, що саміт G7 є важливим форумом, на якому приймаються значущі рішення, тому фізична присутність президента України має велике значення для захисту інтересів країни.

Нагадаємо, що спочатку в Офісі президента розглядали можливість відвідування Зеленським саміту в Хіросімі, проте ця поїздка залежала від ситуації на фронті.

Пізніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що президент ймовірно не зможе прибути до Хіросіми і виступить на саміті в онлайн-форматі. Однак останні звіти вказують на те, що глава держави все ж планує особисто взяти участь у саміті G7.

За інформацією Bloomberg, Зеленський збирається відправитися до Японії на військовому літаку США після зупинки в Саудівській Аравії, де він візьме участь в саміті Ліги арабських держав.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський пояснив, чому перемовини з російським диктатором вважає неможливими.

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