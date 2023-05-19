Зеленский лично присутствует на саммите G7 в Японии: В СНБО подтвердили

Украинский президент Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите G7 в Японии, что подтверждено Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Этот визит будет первой командировкой главы государства в Азию с начала полномасштабного вторжения.

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По данным РБК-Украина, секретарь СНБО Алексей Данилов объявил об этом во время телемарафона. Он заявил, что не было сомнений в присутствии президента на саммите G7 в Хиросиме, поскольку он всегда будет находиться там, где страна нуждается в его присутствии для защиты национальных интересов.

Секретарь СНБО также отметил, что саммит G7 является важным форумом, на котором принимаются значимые решения, поэтому физическое присутствие президента Украины имеет огромное значение для защиты интересов страны.

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Напомним, что первоначально в Офисе президента рассматривали возможность посещения Зеленским саммитом в Хиросиме, однако эта поездка зависела от ситуации на фронте.

Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что президент, вероятно, не сможет прибыть в Хиросиму и выступит на саммите в онлайн-формате. Однако последние отчеты указывают на то, что глава государства все же намерен лично принять участие в саммите G7.

По информации Bloomberg, Зеленский намерен отправиться в Японию на военном самолете США после остановки в Саудовской Аравии, где он примет участие в саммите Лиги арабских государств.

Напомним, ранее президент Зеленский объяснил, почему переговоры с российским диктатором считают невозможными.

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