Зеленський призначив Умєрова секретарем Ради нацбезпеки та оборони України

У п'ятницю,18 липня, президент Володимир Зеленський оголосив про призначення Рустема Умєрова на посаду секретаря Ради національної безпеки України. Це рішення було ухвалене в рамках оновлення керівництва оборонного відомства.

Відповідний указ № 496/2025 було оприлюднено на офіційному сайті президента. Зеленський також підписав указ про звільнення Олександра Литвиненка з посади секретаря РНБО.

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До цього Умєров займав пост міністра оборони України.

17 липня Міністром оборони було призначено Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду прем'єр-міністра України з 4 березня 2020 року – найдовше серед усіх його попередників. За його кандидатуру на посаду голови Міноборони проголосували 267 депутатів Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Юлія Свириденко стала новим прем'єр-міністром України.

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