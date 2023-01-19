Зеленський про можливість перемовин з путіним: 'Не впевнений, що він ще живий'

Президент України Володимир Зеленський вважає неможливими перемовини про закінчення війни з російською стороною. За його словами, незрозуміло "з ким і про що говорити".

Під час відеовиступу перед учасниками "Українського сніданку" у Давосі 19 січня глава держави висловив "побоювання", що російського диктатора владіміра путіна вже немає у живих. Тому, й розмовляти не має з ким.

"Я не розумію, з ким і про що говорити. Я не впевнений, що той президент росії, який іноді з'являється – телевізійники зрозуміють – на "хромакеї", не зовсім розумію, що це він. Я не до кінця розумію, що він живий… Я не знаю, хто приймає рішення, що за коло осіб. Коли ми говоримо "мирні переговори", я не зовсім розумію, з ким. росія має знайти когось, а потім щось запропонувати", – передає слова Зеленського BBC.

Український лідер також вважає, що російський диктатор увійде в історію, як людина, що викопала величезну прірву між народами росії та України.

"Ніхто не каже, що можна повернути стосунки, але вони можуть зберегти життя їхніх людей. Це їхнє майбутнє. Прірва між нами глибока, але вони її викопали. Саме путін стоїть з лопатою. І залишиться з цією лопатою в історії", — додав Зеленський.

Під час звернення до учасників форуму президент також нагадав, що Україна має на меті повернути всі свої окуповані російськими бойовиками території.

"Наша мета – деокупувати наші території. Крим – наша земля, це наші гори та наше море. Дайте нам вашу зброю і ми повернемо наше", – додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з рф будуть відновлені лише після повернення всіх територій у межах 1991 року. Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що кремль тисне на українських партнерів, аби ті переконали Зеленського у проведенні переговорів з рф на їх умовах.

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