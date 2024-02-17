Зеленський пояснив, яка мобілізація буде справедливою в Україні

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо мобілізації. Зокрема, він пояснив, що означає "справедлива мобілізація".

За словами президента, питання про мобілізацію в Україні є комплексним. Першочергово це питання стосується ротації військових, зазначив Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Питання комплексне, питання справедливих мобілізацій, та найголовніший момент – питання ротацій. Люди, які втомлені на фронті фізично, українці, будь-яка людина, це не залежить від нації, ти втомлений, ти повинен відновлюватись", – наголосив він.

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Президент додав, що для оборони потрібна певна кількість мобілізованих. Для контрнаступу треба мати іншу кількість бригад. Тож питання мобілізації є складною справою.

"Ти виходиш, відновлюєшся, а замість тебе хтось інший приходить, професійна людина, яка пройшла відповідний термін тренування. Від цієї системи залежить і система мобілізації – скільки людей у тебе на фронті, скільки є у тебе резервів", – сказав він.

Додамо, в Україні воєнний стан і мобілізацію подовжено до 13 травня 2024 року.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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