Зеленський вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні: 'У найважчі моменти історії ми ніколи не здаємося' (фото)

У День Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Вони встановили лампадки біля пам'ятного хреста на місці загибелі активістів на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

У церемонії також взяли участь представники дипломатичних установ.

Зеленський звернувся до українців з промовою, в якій згадав про цінності, за які боролися Герої Небесної Сотні:

"Наймолодшому з них, Назарію Войтовичу, було 17. Найстаршому, Івану Наконечному, – 82. А всі вони разом – символ того, як різні люди з різних регіонів України самовіддано й мужньо захищають єдині цінності. Всі вони разом віддали життя за незалежність. Усі вони разом – Герої Небесної Сотні".

Президент підкреслив, що українці ніколи не здаються і завжди готові відстоювати свою свободу:

"Сьогодні Україна вшановує пам’ять про їхній подвиг. Пам’ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. На площах, барикадах, а сьогодні – на фронті. Пам'ять про те, що у найважчі моменти історії ми ніколи не здаємося. Стоїмо одне за одного, заради одне одного. Пам'ять про те, що єдність українців не має противника, здатного її перемогти".

Зеленський також наголосив, що війна, яка йде зараз, – це продовження боротьби за цінності, за які загинули Герої Небесної Сотні:

"Все це десять років тому для народу було стимулом боротися. Все це є стимулом для нас і сьогодні. Захищати свою землю. Захищати свою свободу. Захищати своє завтра. Захищати свою Україну".

Глава держави закликав українців пам'ятати про подвиг Героїв Небесної Сотні та продовжувати боротьбу за незалежність України: "Слава всім, хто зараз стоїть за неї в боях! Світла пам’ять усім, хто віддав за неї своє життя!".

Нагадаємо, на Донеччині у боях загинув 46-річний учасник Революції Гідності Андрій Томан.

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