Зеленський поспілкувався з Шольцем: обговорили розмову канцлера з Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої обговорили деталі дзвінка Шольца до російського президента Володимира Путіна.

Про це президент написав у телеграм.

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Глава держави висловив вдячність Німеччині за її лідерство у наданні допомоги Україні, зокрема системами ППО Patriot та IRIS-T, які вже врятували тисячі життів.

"Дякую канцлеру за готовність і надалі підтримувати Україну, зокрема нашу оборону проти російської агресії та забезпечення нашої стійкості. Ми обговорили двосторонні кроки та ініціативи партнерів, які можуть посилити нашу державу", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив на важливості посилення тиску на Росію та зміцнення українських позицій, адже це ключ до досягнення справедливого миру.

Шольц, зі свого боку, поділився деталями своєї розмови з Путіним.

"Очевидно, що лише поєднання сили зброї та дипломатії може змусити агресора припинити війну. Мир можливий тільки через прояв сили", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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