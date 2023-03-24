Зеленський створив військові адміністрації в окупованих містах Луганщини

Президент України Володимир Зеленський видав указ про створення нових військових адміністрацій на Луганщині. Йдеться про населені пункти, які тимчасово перебувають під російською окупацією.

Зокрема, Зеленський створив військову адміністрацію в Сєвєродонецьку, Гірському та Попасній Луганської області. Відповідний указ глави держави опублікований на сайті Офісу президента.

"У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень", – йдеться в указі.

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Зеленський доручив Генштабу Збройних сил України та Луганській ОДА здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.

Додамо, 8 травня 2022 року українським військовим довелось відійти на підготовлені позиції, місто Попасна опинилось під російською окупацією.

24 червня 2022 року Олексій Бабченко, керівник військової адміністрації Гірської громади, повідомив про вхід окупантів у Гірське.

25 червня 2022 року українські війська вийшли зі зруйнованого російськими військами міста Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати підготовку до деокупації. Зокрема, він радить облаштувати укриття та запастися достатньою кількістю води.

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