Зеленский создал военные администрации в оккупированных городах Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании новых военных администраций в Луганской области. Речь идет о населенных пунктах, временно находящихся под российской оккупацией.

В частности, Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке, Горском и Попасной Луганской области. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Офиса президента.

"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", – говорится в указе.

Видео дня

Читайте также: русская верхушка начала распродавать недвижимость и вывозить свои семьи из Крыма

Зеленский поручил Генштабу Вооруженных сил Украины и Луганской ОГА провести мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

8 мая 2022 года украинским военным пришлось отойти на подготовленные позиции, город Попасная оказался под российской оккупацией.

24 июня 2022 года Алексей Бабченко, руководитель военной администрации Горской общины, сообщил о входе оккупантов в Горское.

25 июня 2022 года украинские войска вышли из разрушенного российскими войсками города Северодонецка.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей временно оккупированного Крыма начать подготовку к деоккупации. В частности, он советует обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !