Зелена цибуля на підвіконні цілий рік: прості способи вирощення

Якщо ви полюбляєте зелену цибулю, то можна взимку не шукати її у магазинах та на ринках, а виростити самим. До того ж є способи, які дуже легкі та не марудні.

На підвіконні проростити зелені пагінці можна в горщику, пакеті або пластмасовій пляшці, з грунтом, чи без нього. Навіть у тирсі.

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Для пророщування зазвичай використовують традиційну посівну цибулю. Він швидко проростає і дає велику кількість пір'я. Однак можна проростити й звичайну ріпчасту цибулю.

Цибуля досить невибаглива рослина, тож не потребує специфічного ґрунту. Якщо ви оберете спосіб висадки в ґрунт, то оберіть пухкий, який пропускатиме повітря і вологу, щоб цибулини не гнили. Для цього візьміть у рівних частинах торф, перегній (компост) і пісок.

Перед посадкою слід ретельно підготувати цибулини. Обирайте такі, що не мають пошкоджень, ознак гниття та цвілі. Перед висадкою замочіть цибулини у воді на добу, а ще краще перед посадкою можна замочити їх у слабкому розчині марганцівки протягом 20-30 хвилин.

Перед посадкою рекомендується:

зняти все верхнє сухе лушпиння (щоб вона не гнила);

акуратно підрізати верхівки цибулин (зрізати можна навіть трохи білого тіла цибулини).

Щоб цибуля на підвіконні займала менше місця, спробуйте проростити її вертикально – у пластиковій п'ятилітровій пляшці.

Для цього потрібно проробити ножем, або ножицями отвори по всій пляшці, а верхівку посудини зрізати. Знизу пляшки гарячим цвяхом, або ножем зробіть дренажні отвори, з яких стікатиме зайва вода, коли ви будете поливати цибулю. Потім засипте тонкий шар ґрунту й зволожте, розкладіть по ньому цибулини таким чином, щоб їхні хвостики виглядали з пляшки. Потім засипте знову шар ґрунту, зволожте та знову розкладіть цибулю. Робіть так, поки пляшка не буде заповнена до верху.

Вже за деякий час ви отримаєте щедрий урожай зеленого пір'я.

Нагадаємо, що ріпчаста цибуля є популярним інгредієнтом у багатьох стравах, але як її почистити та нарізати без сліз. UAportal розповідає про 15 дієвих методів.

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