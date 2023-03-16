Зенітники ЗСУ файно "насипали" окупантам: драйвове відео

Війна в Україні - Зенітники ЗСУ насипали свинцю на ворожі позиції окупантів

Українські військові продовжують наближати перемогу України, насипаючи окупантам свинцю. Так, ворожі позиції обстріляли зенітники 5 Окремої штурмової бригади.

Драйвове відео показали на Facebook-сторінці 5 ОШБр. Там додали, що на ролику показана робота зенітників.

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Військові не назвали напрямок, на якому зроблено відео. Проте точно відомо, що окупантам не врятуватися від українських захисників.

"Тримайте заряд драйву від зенітників 5 ОШБр. Файно хлопці насипають", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що українські військові під Бахмутом вибили "вагнерівців" з окопів. Це вдалося зробити бійцям 3-го батальйону 92-ї окремої механізованої бригади у близькому бою.

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