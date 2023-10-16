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Суспільство

Чекайте гостей: Що означає, якщо божа корівка сіла на руку

Ігор Романько

Які народні прикмети та забобони пов'язані з сонечками

Божі корівки завжди були об'єктом прикмет та вірувань завдяки їхньому яскравому вигляду і лагідній природі. Вони також сприймаються як символи удачі.

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Жуки сонечка не лише прикрашають навколишній світ своєю присутністю, але і стають цікавими об'єктами вірувань та прикмет. OBOZREVATEL розповів про найпоширеніші прикмети, пов'язані з цими чудовими комашками.

  1. >Візит гостей: Якщо божа корівка залетить у ваш будинок, це може передвіщати швидкий візит гостей, які принесуть позитивні емоції і, можливо, хороші новини.
  2. Вибір місця для посадки: Повір'я також стверджує, що не лише присутність божої корівки, але й місце, де вона приземлилася, може надати вам відповіді про вашу майбутню долю.
    • Обідній стіл: Якщо божа корівка сідає на ваш обідній стіл, вважається, що в найближчому майбутньому у вашій родині не буде фінансових труднощів.
    • Спальня: Якщо божа корівка потрапляє в спальню, особливо на ліжко, це може свідчити про тривалий і щасливий шлюб.
  3. Вибір частини тіла для посадки: Та частина вашого тіла, на яку сідає комаха, також може бути інтерпретована як передвістка вашого майбутнього.
    • Якщо божа корівка сідає на вашу праву руку, це може вказувати на фінансовий прибуток або збільшення зарплати.
    • Якщо вона обирає вашу ліву руку, це може означати, що ви маєте міцне здоров'я та багато фізичної життєвої сили.
    • Божа корівка, що сідає на голову, асоціюється із успіхом у навчанні та роботі, підштовхуючи людей досягати своїх освітніх і професійних цілей.
    • Якщо корівка сідає на ваше обличчя, це може вказувати на наявність таємного шанувальника, який може бути занадто сором'язливим або нерішучим, щоб висловити свої почуття відкрито.
    • Коли божа корівка сідає вам на ногу, це може передбачати, що ваші бажання здійсняться. Проте для їх досягнення знадобляться наполегливість і зусилля.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.

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Суспільство