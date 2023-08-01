Жовте листя у помідорів: що з цим робити

Догляд за помідорами – це складний і відповідальний процес, але навіть з найкращим доглядом можуть виникати ситуації, коли листя рослини починає жовтіти.

Проте UAportal поділиться з вами методами, які допоможуть виправити цю проблему.

Причини жовтіння листя помідорів можуть бути різноманітними. Наприклад, пошкоджені корені рослини можуть бути наслідком дії шкідників або ж помилки при пересадці розсади. У цьому випадку листя починає жовтіти, оскільки рослина зосереджує всю свою енергію на відновлення кореневої системи. Після завершення процесу відновлення, колір листя повернеться до зеленого.

Недостатня кількість поживних речовин, таких як азот, калій і фосфор, також може спричиняти жовтіння листя. Недостатнє живлення може бути наслідком несвоєчасного внесення добрив або недостатньої родючості ґрунту.

Також помідори реагують на нестачу або зайву кількість води. Якщо рослина стикається з нестачею вологи, листя жовтіє, скручується та опадає. З іншого боку, зайве поливання також може призвести до жовтіння листя, оскільки це спричиняє недостатнє засвоєння азоту.

Вплив палкого сонячного проміння також може шкодити рослині, призводячи до жовтіння листя. У сильний спекотний період, рекомендується забезпечити тінь для помідорів протягом перших тижнів.

Читайте також: Дачники пояснили, як допомогти зеленим помідорам краще "дозріти"

Своєю чергою, щоб уникнути жовтіння листя і врятувати помідори, можна скористатися деякими домашніми методами.

Наприклад, використання курячого посліду. У посудину додайте органіку на третину та залийте водою. Залиште бродитися протягом трьох діб. Додайте склянку попелу. Після приготування поливайте кожен кущ літром настою.

Розчин молока з йодом допоможе підгодувати рослину та позбавить її від жовтіння. Для цього змішайте літр молока, 10 літрів води, 1-2 мл йоду. Отриманою сумішшю обприскуйте помідори 2-3 рази за місяць.

Також можна використовувати сечовину для покращення розвитку помідорів. Візьміть 10 грамів речовини та 1 літр теплої води. Потім розведіть ще 10 літрів води, сечовина повинна розчинитися. Перед використанням зволожте землю.

Пам'ятайте, що догляд за помідорами вимагає уваги і турботи, і правильний підхід допоможе зберегти ваші рослини здоровими та плодоносними.

Нагадаємо, для покращення врожайності помідорів потрібно спробувати висаджувати рослини в супутніх умовах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!