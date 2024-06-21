Дружина вагітна 3 дитиною: чи має чоловік право на відстрочку

18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який вніс певні зміни до правил військового обліку та мобілізації. Зокрема, закон чітко окреслив правила відстрочки від мобілізації для чоловіків, чиї дружини вагітні. Про це пише 24 tv.ua.

Чи може бути мобілізований чоловік, чия дружина вагітна третьою дитиною?

Згідно з роз'ясненнями юриста Андрія Карпенка, вагітність дружини не є підставою для відстрочки від мобілізації. Відповідно до нового закону, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Читайте також: У Раді заявили, що бізнес має великий запит на економічне бронювання

Важливо зазначити, що ця норма стосується лише дітей, які вже народилися. Вагітність не прирівнюється до наявності дитини, тому чоловік не має права на відстрочку від мобілізації лише через те, що його дружина вагітна.

Тільки після народження дитини чоловік зможе оформити відстрочку від мобілізації на законних підставах. Варто також додати, що на відстрочку від мобілізації не можуть претендувати чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Таким чином, новий закон про мобілізацію не передбачає надання відстрочки від мобілізації чоловікам, чиї дружини вагітні.

Чоловік може отримати законну відстрочку лише після народження дитини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!