Жест за кермом, що може дорого коштувати: за що українцям загрожує 56 000 грн штрафу

Українські водії часто використовують жести рукою як знак вдячності чи вибачення. Це вже стало частиною усталеної культури поведінки на дорозі.

Такі невербальні сигнали допомагають підтримувати взаєморозуміння й повагу між учасниками дорожнього руху. Однак у деяких країнах світу подібна манера спілкування може розцінюватися як порушення, що тягне за собою значні штрафи, повідомляє Avtomob.

У Великій Британії звичний для українських водіїв жест – наприклад, помах рукою з вікна в знак подяки – може обернутися серйозними фінансовими наслідками. Хоча британські автомобілісти теж не проти проявити ввічливість на дорозі, місцеві правила зобов’язують водія тримати руки на кермі якомога довше. Надмірні або необґрунтовані рухи руками можуть розцінюватися як порушення, за яке передбачено штраф у розмірі від 100 до 200 фунтів стерлінгів (близько 5600–11 200 грн).

Читайте також: На дорогах з’явився новий знак, за який можуть оштрафувати на 15 000 грн: що він означає

Якщо ж такий жест призведе до порушення ПДР або спричинить дорожньо-транспортну пригоду, відповідальність буде значно суворішою. У такому випадку штраф може зрости до 1000 фунтів стерлінгів (приблизно 56 000 грн), а сама справа може дійти до суду.

У Великій Британії суворе ставлення до жестів водіїв пояснюють пріоритетом безпеки на дорозі. За словами офіційних структур, навіть короткочасне відволікання від кермування може стати причиною аварійної ситуації. Саме тому британським автомобілістам наполягають дотримуватись правила: обидві руки мають залишатися на кермі, а прояви ввічливості краще демонструвати у менш ризикований спосіб.

Раніше ми розповідали, що водіїв в Україні хочуть штрафувати на 34 тисячі гривень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!