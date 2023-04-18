Мешканець Британії під час ремонту кухні знайшов картини віком близько 400 років (фото)

Мешканець Великої Британії Люк Бадворт під час ремонту у квартирі, в яку переїхав ще у жовтні 2020 року, випадково знайшов під стелею картини. Цікавий випадок стався у місті Йорк на півночі Англії.

BBC повідомляє, що цим полотнам може бути 400 років. На картинах зображені сцени з книги під назвою "Емблеми", написаної поетом Френсісом Куорлзом у 1635 році.

За даними видання, медичний дослідник з британського Університету Лідса Люк Бадворт зі своєю партнеркою Хейзел Муні через два роки після переїзду у нове помешкання вирішили зробити ремонт на кухні. Й коли знімав прикріплені панелі під стелею, то під ними відкрилися полотна.

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"Я дістав свої інструменти й почав відколювати дошку. Щойно я зняв панель – ось вона картина, гарних кольорів, із ще деякими шарами шпалер вікторіанської епохи", — розповів чоловік про те, як виявив знахідку.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що ці витвори мистецтва були намальовані безпосередньо на штукатурці, вони можуть датуватися 17 століттям. На одній з картин зображена біблійна сцена – чоловіка в клітці тягне за собою ангел. Також є картина, на якій зображено чоловіка на білому возі, який "їде в царство небесне".

Власник квартири зв’язався з Historic England, державним органом, який піклується про історичну спадщину країни, і команда допомогла йому дізнатися більше деталей і значення картин.

Представник Historic England оглянув витвори мистецтва та зробив декілька професійних фотографій, і Бадворт отримав високоякісну копію фриз в натуральну величину.

Саймон Тейлор, старший архітектурний дослідник північного регіону Historic England, сказав, що це було "захоплююче повторне відкриття".

"Ми вважаємо, що вони мають національне значення і в контексті Йорка, де вітчизняні настінні розписи досить рідкісні, вони становлять особливий інтерес", — додав він.

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