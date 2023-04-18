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Мешканець Британії під час ремонту кухні знайшов картини віком близько 400 років (фото)

Билім Олена

Мешканець Британії під час ремонту кухні знайшов картини віком близько 400 років (фото)

Мешканець Великої Британії Люк Бадворт під час ремонту у квартирі, в яку переїхав ще у жовтні 2020 року, випадково знайшов під стелею картини. Цікавий випадок стався у місті Йорк на півночі Англії.

BBC повідомляє, що цим полотнам може бути 400 років. На картинах зображені сцени з книги під назвою "Емблеми", написаної поетом Френсісом Куорлзом у 1635 році.

 
 

За даними видання, медичний дослідник з британського Університету Лідса Люк Бадворт зі своєю партнеркою Хейзел Муні через два роки після переїзду у нове помешкання вирішили зробити ремонт на кухні. Й коли знімав прикріплені панелі під стелею, то під ними відкрилися полотна.

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"Я дістав свої інструменти й почав відколювати дошку. Щойно я зняв панель – ось вона картина, гарних кольорів, із ще деякими шарами шпалер вікторіанської епохи", — розповів чоловік про те, як виявив знахідку.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що ці витвори мистецтва були намальовані безпосередньо на штукатурці, вони можуть датуватися 17 століттям. На одній з картин зображена біблійна сцена – чоловіка в клітці тягне за собою ангел. Також є картина, на якій зображено чоловіка на білому возі, який "їде в царство небесне".

 

Власник квартири зв’язався з Historic England, державним органом, який піклується про історичну спадщину країни, і команда допомогла йому дізнатися більше деталей і значення картин.

Представник Historic England оглянув витвори мистецтва та зробив декілька професійних фотографій, і Бадворт отримав високоякісну копію фриз в натуральну величину.

 

Саймон Тейлор, старший архітектурний дослідник північного регіону Historic England, сказав, що це було "захоплююче повторне відкриття".

"Ми вважаємо, що вони мають національне значення і в контексті Йорка, де вітчизняні настінні розписи досить рідкісні, вони становлять особливий інтерес", — додав він.

Раніше ми повідомляли, як у Чернігові випадково натрапили на археологічну знахідку під час ремонту водогону.

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СвітФотоВелика Британія