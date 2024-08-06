Жителі чотирьох областей в Україні зможуть безкоштовно користуватись газом: подробиці

У рамках нової ініціативи уряду мешканці Харківської, Сумської, Донецької та Херсонської областей України отримають можливість безоплатного використання газу. Ця програма надасть підтримку прифронтовим територіям, забезпечуючи їх необхідними енергоресурсами.

Про це стало відомо після спецнаради під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук, повідомляє 24 Канал.

Проєкт передбачає участь не тільки іноземні організації, але й підприємства, які будуть постачати обладнання для потреб визначених регіонів. Під час останньої наради було прийнято рішення додати Херсонську область до переліку територій, що отримуватимуть гуманітарний газ.

У ході серії засідань уряд схвалив запуск пілотного проєкту, який забезпечить жителів прифронтових територій скрапленим газом.

Нагадаємо, раніше Нацбанк спрогнозував, коли зростуть тарифи на газ та опалення.

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