Жителі Німеччини розповіли, як зберігають тепло в холодні зимові дні

Німеччина, як відомо, має одні з найхолодніших зим у Європі, тому її місцеві жителі дотримуються низки дій, які роблять цей період більш приємним. Цими порадами можете скористатися й ви, якщо відчуваєте, що вже наявні лайфхаки вам не допомагають. Окрім відчуття затишку та тепла важливо зберегти й здоров’я, тому видання Expatrio поділилося підбіркою порад, що точно вам знадобляться.

Одягайтеся багатошарово

Коли температура опускається нижче 0°C, найкраще вибрати одяг, який зігріє вас з ніг до голови. Виходячи на вулицю взимку, завжди краще бути занадто одягненим, ніж недоодягненим.

Рекомендуються товсті шкарпетки, джинси та джемпер. Замість джинсів на всю довжину зробіть вибір на джеггінси. Вони мають такий самий ефект, але зігріватимуть вас у холодніші температури. Застібніть сорочку або одягніть вовняний светр, щоб уникнути впливу холоду через щілини між ґудзиками чи блискавками.

Насолоджуйтесь гарячими напоями та їжею

Коли ви гуляєте взимку, завжди краще мати під рукою гарячий напій. Бажано щось безалкогольне, щоб не хвилюватися про негативні наслідки холодної погоди. Пийте гарячі напої, такі як чай, кава, гарячий шоколад або будь-який інший заспокійливий напій. Німеччина також відома своїми глінтвейнами під час Різдва. Обмежтеся кількома чашками глінтвейну і не переборщуйте, оскільки це може викликати звикання.

Гаряча їжа також є чудовим способом зігрітися взимку. Вживання їжі, яка містить і білки, і вуглеводи, збережеться довше, ніж одні вуглеводи. Гарячі страви, такі як супи, рагу або запіканки, ідеально підходять для зимових місяців, оскільки вони залишаться з вами довше та збережуть ваш шлунок теплим.

Будьте активними взимку

Коли стає надто холодно, щоб виходити на вулицю та спілкуватися, а більшість людей проводять час удома, то найкраще робити фізичні вправи. Пройдіться на біговій доріжці, покатайтеся на велосипеді або пробіжіться навколо кварталу – будь-що, що змушує вас пітніти, збереже ваше тіло природним чином теплим. Якщо ви не хочете потіти, вирушайте на довгі прогулянки та відвідайте деякі визначні місця, покатайтеся на ковзанах у місті.

Робота з природним теплом

Зима може бути темною і похмурою. Коли сонце світить, намагайтеся бути на вулиці якомога більше. Будь то покупка продуктів або зустріч з друзями, насолода сонячним світлом є природною та корисною для шкіри.

Побутова техніка для додаткового тепла

Використовувати духовку для приготування їжі взимку – це завжди гарна ідея. Залишкове тепло духовки після приготування зігріє вас (принаймні на кухні), поки ви насолоджуєтеся їжею.

Використовуйте зволожувач повітря

Вологе повітря, як правило, тепліше, ніж сухе. А взимку опалення може осушити повітря в приміщенні. Щоб компенсувати це, подумайте про використання зволожувача. Шукайте моделі, які дозволяють вибирати між теплим і холодним повітрям; вони можуть коштувати дорожче, але вони того варті з точки зору потужності обігріву.

Регулярно зволожуйте шкіру

Сухе повітря може висмоктувати вологу з вашої шкіри, викликаючи свербіж, подразнення та лущення. Щоб позбутися сухості шкіри взимку, використовуйте зволожуючий лосьйон для рук і ніг перед сном. Вранці у вас буде ніжна та гладка шкіра!

Знімайте мокрий одяг

Мокрі шкарпетки, ноги або постійне носіння вологого одягу може призвести до дискомфорту та проблем зі здоров’ям. Найкращий спосіб висушити мокрий одяг природним шляхом – це використовувати мотузку для білизни на вулиці або сушарку в приміщенні, якщо ви живете в багатоквартирному будинку без зовнішнього простору.

Уникайте зневоднення

Навіть у найнижчу температуру поповнення водного балансу є важливим. Це не тільки допоможе впоратися з невеликими неприємностями, які приносить зима, наприклад сухою шкірою та потрісканими губами, але й допоможе запобігти застуді чи грипу в цю пору року.

Обов’язково зволожуйте своє тіло, випиваючи принаймні вісім склянок води на день. Якщо вам важко підтримувати зволоження, спробуйте природні зволожуючі напої, такі як чай і натуральний сік.

Нагадаємо, UAportal розповів як зігріваються мешканці скандинавських країн. Лайфхаки для холодного сезону можемо використати й ми.

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