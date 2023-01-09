Жители Германии рассказали, как сохраняют тепло в холодные зимние дни

Германия, как известно, имеет одни из самых холодных зим в Европе, поэтому ее местные жители соблюдают ряд действий, которые делают этот период более приятным. Этими советами можете воспользоваться и вы, если чувствуете, что уже имеющиеся лайфхаки вам не помогают. Кроме ощущения уюта и тепла важно сохранить и здоровье, поэтому издание Expatrio поделилось подборкой точно вам понадобящихся советов.

Одевайтесь многослойно

Когда температура опускается ниже 0°C, лучше выбрать одежду, которая согреет вас с ног до головы. Выходя на улицу зимой, всегда лучше быть слишком одетым, чем недоодетым.

Рекомендуются толстые носки, джинсы и джемпер. Вместо джинсов во всю длину сделайте выбор на джеггинсы. Они обладают таким же эффектом, но будут согревать вас в более холодные температуры. Защелкните рубашку или наденьте шерстяной свитер во избежание воздействия холода через щели между пуговицами или молниями.

Видео дня

Наслаждайтесь горячими напитками и едой

Когда вы гуляете зимой, всегда лучше иметь под рукой горячий напиток. Желательно что-то безалкогольное, чтобы не беспокоиться об негативных последствиях холодной погоды. Пейте горячие напитки, такие как чай, кофе, горячий шоколад или любой другой успокаивающий напиток. Германия также известна своими глинтвейнами в Рождество. Ограничитесь несколькими чашками глинтвейна и не перебирайте, так как это может вызвать привыкание.

Горячая еда также является отличным способом согреться зимой. Употребление пищи, содержащей и белки, и углеводы, сохранится дольше одних углеводов. Горячие блюда, такие как супы, рагу или запеканки, идеально подходят для зимних месяцев, поскольку они останутся с вами дольше и сохранят ваш желудок теплым.

Будьте активны зимой

Когда становится слишком холодно, чтобы выходить на улицу и общаться, а большинство людей проводят время дома, лучше всего делать физические упражнения. Пройдитесь на беговой дорожке, покатайтесь на велосипеде или пробежитесь вокруг квартала – что угодно, что заставляет вас потеть, сохранит ваше тело естественным образом теплым. Если вы не хотите потеть, отправляйтесь на долгие прогулки и посетите некоторые достопримечательности, покатайтесь на коньках в городе.

Работа с природным теплом

Зима может быть темной и пасмурной. Когда солнце светит, старайтесь быть на улице как можно больше. Будь то покупка продуктов или встреча с друзьями, наслаждение солнечным светом является естественным и полезным для кожи.

Бытовая техника для дополнительного тепла

Использовать духовку для приготовления зимой – это всегда хорошая идея. Остаточное тепло духовки после приготовления согреет вас (по крайней мере, на кухне), пока вы наслаждаетесь едой.

Используйте увлажнитель воздуха

Влажный воздух, как правило, теплее, чем сухой. А зимой отопление может осушить воздух в помещении. Чтобы компенсировать это, подумайте об использовании увлажнителя. Ищите модели, позволяющие выбирать между теплым и холодным воздухом; они могут стоить дороже, но они того стоят с точки зрения мощности обогрева.

Регулярно увлажняйте кожу

Сухой воздух может высасывать влагу из вашей кожи, вызывая зуд, раздражение и шелушение. Чтобы избавиться от сухости кожи зимой, используйте увлажняющий лосьон для рук и ног перед сном. Утром у вас будет нежная и гладкая кожа!

Снимайте мокрую одежду

Мокрые носки, ноги или постоянное ношение влажной одежды может привести к дискомфорту и проблемам со здоровьем. Лучший способ высушить мокрую одежду естественным путем – использовать веревку для белья на улице или сушилку в помещении, если вы живете в многоквартирном доме без внешнего пространства.

Избегайте обезвоживания

Даже в самую низкую температуру пополнение водного баланса важно. Это не только поможет справиться с небольшими неприятностями, которые приносит зима, например сухой кожей и потрескавшимися губами, но и поможет предотвратить простуду или грипп в это время года.

Обязательно увлажняйте свое тело, выпивая по меньшей мере восемь стаканов воды в день. Если вам трудно поддерживать увлажнение, попробуйте увлажняющие природные напитки, такие как чай и натуральный сок.

Напомним, UAportal рассказал, как согреваются жители скандинавских стран. Лайфхаки для прохладного сезона можем использовать и мы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !