Моторошні ритуали племені мая: археологи розкопали древні поховання у Мексиці

Під час проведення розкопок на території сходів храму – піраміди стародавнього міста мая Мораль-Реформа (Zone Moral-Reforma) у Мексиці дослідники з Національного інституту антропології та історії натрапили на дві групи поховань.Місто датується 662 роком н. е. та знаходиться у мексиканському штаті Табаско.

Про це пише HeritageDaily.

Науковці вважають, що місто успішно вело торгівлю поблизу річки Сан-Педро-Мартір. Люди жили там ще з 300 року нашої ери. Період його розквіту припав на період між 622 і 756 роками, площа становила 215 акрів. У місті були великі площі та пірамідальні комплекси, стояли розкішні палаци.

Під час розкопок на Споруді 18 на східній площі Moral-Reforma були знайдені дві групи поховань на сходах. Одна датується періодом від 300 р. до н. е., інша – від 600 р. до 900 р. н. е..

У першому похованні знаходились до 12 людей, які були залишені у сидячому та боковому правому положенні. У другому похованні налічується до 13 тіл, частина яких була розчленована та обезглавлена. Під час вивчення черепів вчені дійшли висновку, що поховані люди мали високий соціальний статус. Це визначили по формі черепів, які мали ознаки штучної деформації.

У похованні від 600 р. до 900 р. н. е. були знайдені 567 артефактів, які виконували роль підношення: нефритові намистини, мушлі, кістяні кільця, вістря снарядів, посуд та кістяні голки.

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Враховуючи спосіб та глибину поховання вчені дійшли до висновку, що це було ритуальне поховання – подарунок божеству підземного світу мая для освячення храму.

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