Зима повертається в Україну: синоптики прогнозують снігопади та різке похолодання

Цього тижня в Україні встановиться зовсім не весняна атмосфера. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, на початку квітня очікується повернення зимових умов – суттєве зниження температури та снігові опади.

Про йдеться на сайті "Метеопрог". Протягом тижня через активність циклонів та атмосферних фронтів по всій країні спостерігатимуться опади, місцями – досить інтенсивні.

"Наприкінці тижня з північних та західних регіонів країни почне заходити холодний фронт, що призведе до різкого зниження температури, снігопадів і повернення зимових погодних умов", – повідомив синоптик.

За його прогнозом, лише на південному сході збережеться відносно висока температура, тоді як на решті території відчутно похолодає.

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Прогноз погоди на найближчі дні

31 березня: Початок тижня принесе переважно хмарну та нестабільну погоду в більшості регіонів. Очікуються дощі, а на сході країни місцями можливі інтенсивні опади. Температура вдень коливатиметься в межах +7…+12 °С, а в центральних і південних областях підніметься до +12…+17 °С.

1 квітня: На старті квітня невеликі та помірні дощі ймовірні в північних, західних і частково центральних регіонах. Подекуди спостерігатиметься туман. Температура вночі становитиме +4…+9 °С, удень на заході та півночі +7…+12 °С, тоді як у східних і південних областях підніметься до +13…+18 °С.

2 квітня: За прогнозом Ігоря Кібальчича, у середу дощі пройдуть у північних і західних областях уночі, а вдень – у Криму та Приазов’ї. У Карпатському регіоні очікується помірний або сильний мокрий сніг. Вітер буде північним із поривами 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, удень у західних і північних областях підніметься до +8…+13 °С, а в інших регіонах до +12…+17 °С.

Раніше ми розповідали, де в Україні чекати інтенсивні опади.

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