'Золоті' яйця на Великдень: як досягти такого ефекту

Українці полюбляють дивувати своїх близьких та знайомих різноманіттям страв на свята, не обходять вони й увагою Великодень. Якщо ви хочете приготувати крашанки у незвичний спосіб, пропонуємо зробити великодні яйця "золотими". Цього ефекту допоможе досягти поталь.

Поталь – це тонкі металеві листи або блискучі пластівці, виготовлені з алюмінію та нікелю. Поталь буває золотого, срібного та мідного кольору. Її можна придбати або у магазинах, де продаються товари для рукоділля, або знайти серед канцелярських товарів.

Читайте також: Сирна паска без випікання на Великдень: простий рецепт від Клопотенка (відео)

Аби зробити великодні яйця золотими, вам знадобляться одноразові рукавички, пензлик, ніж, яєчний білок (слугуватиме клеєм) та сам поталь.

Як фарбувати?

Підготуйте відварені яйця, вони мають бути сухими. Поріжте поталь на невеликі шматочки.Яйце за допомогою пензлика змажте білком, потім візьміть шматочок поталі, покладіть на змащене білком яйце. Візьміть широкий пензлик, змочіть у воді й рівномірно розподіліть блискучий шматок по поверхні яйця.

До речі, яйця можна пофарбувати у різні кольори, а поталь приклеювати на них частково, утворюючи довільні візерунки.

Пропонуємо дізнатися спосіб, як зварити яйця на Великдень у вині.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!