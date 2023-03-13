+11, але сильний вітер: Прогноз погоди у Києві на 14 березня

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 14 березня. Інформація базується на даних, наданих сайтом weather.com.

У цей день мінімальна температура повітря становитиме +4 градуси за Цельсієм, а максимальна досягне +11 градусів за Цельсієм. Вітер буде зі швидкістю 8,6 м/с, дме із північно-західного напрямку, при рівні вологості 38%.

Огляд прогнозу погоди показує густий хмарний покрив, який утворить похмуру атмосферу протягом дня. Також є невелика ймовірність опадів протягом дня.

Температура буде комфортною, але не надто теплою чи холодною, тому рекомендується одягатися у кілька шарів. Швидкість вітру сильна, щоб викликати певний дискомфорт.

Відео дня

Схід сонця очікується о 6:15 ранку, а захід сонця – о 17:59 вечора. Після заходу сонця температура значно знижується.

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