+11, но сильный ветер: Прогноз погоды в Киеве на 14 марта

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 14 марта. Информация основана на данных, предоставленных сайтом weather.com.

В этот день минимальная температура воздуха составит +4 градуса по Цельсию, а максимальная достигнет +11 градусов по Цельсию. Ветер будет со скоростью 8,6 м/с, дуть с северо-западного направления, при уровне влажности 38%.

Обзор прогноза погоды показывает густой облачный покров, который создаст пасмурную атмосферу в течение дня. Также существует небольшая вероятность осадков в течение дня.

Температура будет комфортной, но не слишком теплой или холодной, поэтому рекомендуется одеваться в несколько слоев. Скорость ветра сильная, чтобы вызвать некоторый дискомфорт.

Видео дня

Восход солнца ожидается в 6:15 утра, а закат – в 17:59 вечера. После заката температура значительно снижается.

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