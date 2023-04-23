5 найкращих комедійних серіалів, які допоможуть весело провести неділю

Комедія – один із найпопулярніших жанрів у світі розваг. UAportal підготував список найкращих комедійних серіалів, які дозволять глядачам весело провести час.

Американська сімейка

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 22 хв на серію, 11 сезонів; Рік: 2009-2020

Продюсер: Крістофер Ллойд, Стівен Левітан

Серіал "Американська сімейка" п'ять разів отримував премію "Еммі" за визначний комедійний серіал. Серіал також отримав кілька інших нагород, включаючи "Видатні актор і актриса другого плану в комедійному серіалі", "Видатна режисура комедійного серіалу" та "Видатний сценарій комедійного серіалу".

Відео дня

Серіал "Американська сімейка" розповідає про життя трьох сімей, пов'язаних через Джея Прітчетта, його дочку Клер Данфі та сина Мітчелла Прітчетта. У серіалі з гумором показані їхні повсякденні труднощі та проблеми, що робить його коханим у глядачів.

Теорія великого вибуху

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 22 хв на серію, 12 сезонів; Рік: 2007-2019

Продюсер: Чак Лорре, Білл Прейді

Серіал "Теорія великого вибуху" отримав чотири премії "Еммі", у тому числі "Видатний виконавець головної ролі в комедійному серіалі", "Видатний режисер комедійного серіалу" та "Видатний сценарист комедійного серіалу". Серіал був номінований на кілька інших нагород.

"Теорія великого вибуху" обертається навколо життя чотирьох соціально незграбних вчених та їх спілкування із сусідкою, симпатичною офіціанткою. Унікальне поєднання гумору та науки зробило серіал хітом серед глядачів у всьому світі.

Читайте також: Еволюція детективних фільмів: як змінювався жанр

Парк розваг

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 22 хв на серію, 7 сезонів; Рік: 2009-2015

Продюсер: Майкл Шур, Грег Деніелс

Серіал "Парк розваг" був номінований на кілька нагород, включаючи "Видатний комедійний серіал", "Видатна головна актриса в комедійному серіалі" та "Видатна актриса другого плану в комедійному серіалі".

Серіал "Парк розваг" розповідає про життя Леслі Ноуп, бюрократа середньої ланки в Департаменті парків та відпочинку міста Пауні, штат Індіана. Гумористичне зображення місцевих органів влади та амбітний та оптимістичний характер Леслі зробили серіал улюбленим у шанувальників.

Бруклін 9-9

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 22 хв на серію, 8 сезонів; Рік: 2013-2021

Продюсер: Ден Гур, Майкл Шур

Серіал "Бруклін 9-9" отримав дві номінації на премію "Золотий глобус" у категоріях "Найкращий телевізійний серіал – музичний або комедійний" та "Найкращий актор – телевізійний серіал музичний або комедійний" за Енді Семберга.

"Бруклін 9-9" розповідає про життя детективів 99-ї дільниці поліції Нью-Йорка в Брукліні. Дотепний гумор та різноманітний акторський склад зробили серіал хітом серед глядачів.

Айтішники

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Комедія

Країна: Велика Британія; Тривалість: 24 хв на серію, 4 сезони;

Рік: 2006-2013

Продюсер: Еш Аталла, Деррін Шлезінгер

Серіал отримав премію BAFTA у 2014 році за найкращу ситуаційну комедію, а також був номінований на кілька інших премій у період 2010-2015 років.

Дія серіалу "Айтішники" відбувається в ІТ-відділі вигаданої британської корпорації Reynholm Industries. Серіал розповідає про життя соціально незручних ІТ-техніків та їх начальниці Джен, яка допомагає їм орієнтуватися у професійному та особистому житті.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !