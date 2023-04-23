5 лучших комедийных сериалов, которые помогут весело провести воскресенье
Комедия – один из самых популярных жанров в мире развлечений. UAportal подготовил список лучших комедийных сериалов, которые позволят зрителям весело провести время.
Американская семейка
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Комедия
Страна: США; Продолжительность: 22 мин на серию, 11 сезонов; Год: 2009-2020
Продюсер: Кристофер Ллойд, Стивен Левитан
Сериал "Американская семейка" пять раз получал премию "Эмми" за выдающийся комедийный сериал. Сериал также получил несколько других наград, включая "Выдающиеся актер и актриса второго плана в комедийном сериале", "Выдающаяся режиссура комедийного сериала" и "Выдающийся сценарий комедийного сериала".
Сериал "Американская семейка" рассказывает о жизни трех семей, связанных через Джея Притчетта, его дочь Клэр Данфи и сына Митчелла Притчетта. В сериале с юмором показаны их повседневные трудности и проблемы, что делает его любимым у зрителей.
Теория большого взрыва
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Комедия
Страна: США; Продолжительность: 22 мин на серию, 12 сезонов; Год: 2007-2019
Продюсер: Чак Лорре, Билл Прэйди
Сериал "Теория большого взрыва" получил четыре премии "Эмми", в том числе "Выдающийся исполнитель главной роли в комедийном сериале", "Выдающийся режиссер комедийного сериала" и "Выдающийся сценарист комедийного сериала". Сериал также был номинирован на несколько других наград.
"Теория большого взрыва" вращается вокруг жизни четырех социально неуклюжих ученых и их общения с соседкой, симпатичной официанткой. Уникальное сочетание юмора и науки сделало сериал хитом среди зрителей по всему миру.
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Парк развлечений
Рейтинг IMDB: 8.6
Жанр: Комедия
Страна: США; Продолжительность: 22 мин на серию, 7 сезонов; Год: 2009-2015
Продюсер: Майкл Шур, Грег Дэниелс
Сериал "Парк развлечений" был номинирован на несколько наград, включая "Выдающийся комедийный сериал", "Выдающаяся главная актриса в комедийном сериале" и "Выдающаяся актриса второго плана в комедийном сериале".
Сериал "Парк развлечений" рассказывает о жизни Лесли Ноуп, бюрократа среднего звена в Департаменте парков и отдыха города Пауни, штат Индиана. Юмористическое изображение местных органов власти и амбициозный и оптимистичный характер Лесли сделали сериал любимым у поклонников.
Бруклин 9-9
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Комедия
Страна: США; Продолжительность: 22 мин на серию, 8 сезонов; Год: 2013-2021
Продюсер: Дэн Гур, Майкл Шур
Сериал "Бруклин 9-9" получил две номинации на премию "Золотой глобус" в категориях "Лучший телевизионный сериал – музыкальный или комедийный" и "Лучший актер – телевизионный сериал музыкальный или комедийный" за Энди Сэмберга.
"Бруклин 9-9" рассказывает о жизни детективов 99-го участка полиции Нью-Йорка в Бруклине. Остроумный юмор и разнообразный актерский состав сделали сериал хитом среди зрителей.
Айтишники
Рейтинг IMDB: 8.5
Жанр: Комедия
Страна: Великобритания; Продолжительность: 24 мин на серию, 4 сезона;
Год: 2006-2013
Продюсер: Эш Аталла, Деррин Шлезингер
Сериал получил премию BAFTA в 2014 году за лучшую ситуационную комедию, а также был номинирован на несколько других премий в период 2010-2015 годов.
Действие сериала "Айтишники" происходит в ИТ-отделе вымышленной британской корпорации Reynholm Industries. Сериал рассказывает о жизни социально неловких ИТ-техников и их начальницы Джен, которая помогает им ориентироваться в профессиональной и личной жизни.
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