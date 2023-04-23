5 лучших комедийных сериалов, которые помогут весело провести воскресенье

Комедия – один из самых популярных жанров в мире развлечений. UAportal подготовил список лучших комедийных сериалов, которые позволят зрителям весело провести время.

Американская семейка

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 22 мин на серию, 11 сезонов; Год: 2009-2020

Продюсер: Кристофер Ллойд, Стивен Левитан

Сериал "Американская семейка" пять раз получал премию "Эмми" за выдающийся комедийный сериал. Сериал также получил несколько других наград, включая "Выдающиеся актер и актриса второго плана в комедийном сериале", "Выдающаяся режиссура комедийного сериала" и "Выдающийся сценарий комедийного сериала".

Видео дня

Сериал "Американская семейка" рассказывает о жизни трех семей, связанных через Джея Притчетта, его дочь Клэр Данфи и сына Митчелла Притчетта. В сериале с юмором показаны их повседневные трудности и проблемы, что делает его любимым у зрителей.

Теория большого взрыва

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 22 мин на серию, 12 сезонов; Год: 2007-2019

Продюсер: Чак Лорре, Билл Прэйди

Сериал "Теория большого взрыва" получил четыре премии "Эмми", в том числе "Выдающийся исполнитель главной роли в комедийном сериале", "Выдающийся режиссер комедийного сериала" и "Выдающийся сценарист комедийного сериала". Сериал также был номинирован на несколько других наград.

"Теория большого взрыва" вращается вокруг жизни четырех социально неуклюжих ученых и их общения с соседкой, симпатичной официанткой. Уникальное сочетание юмора и науки сделало сериал хитом среди зрителей по всему миру.

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Парк развлечений

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 22 мин на серию, 7 сезонов; Год: 2009-2015

Продюсер: Майкл Шур, Грег Дэниелс

Сериал "Парк развлечений" был номинирован на несколько наград, включая "Выдающийся комедийный сериал", "Выдающаяся главная актриса в комедийном сериале" и "Выдающаяся актриса второго плана в комедийном сериале".

Сериал "Парк развлечений" рассказывает о жизни Лесли Ноуп, бюрократа среднего звена в Департаменте парков и отдыха города Пауни, штат Индиана. Юмористическое изображение местных органов власти и амбициозный и оптимистичный характер Лесли сделали сериал любимым у поклонников.

Бруклин 9-9

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 22 мин на серию, 8 сезонов; Год: 2013-2021

Продюсер: Дэн Гур, Майкл Шур

Сериал "Бруклин 9-9" получил две номинации на премию "Золотой глобус" в категориях "Лучший телевизионный сериал – музыкальный или комедийный" и "Лучший актер – телевизионный сериал музыкальный или комедийный" за Энди Сэмберга.

"Бруклин 9-9" рассказывает о жизни детективов 99-го участка полиции Нью-Йорка в Бруклине. Остроумный юмор и разнообразный актерский состав сделали сериал хитом среди зрителей.

Айтишники

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Комедия

Страна: Великобритания; Продолжительность: 24 мин на серию, 4 сезона;

Год: 2006-2013

Продюсер: Эш Аталла, Деррин Шлезингер

Сериал получил премию BAFTA в 2014 году за лучшую ситуационную комедию, а также был номинирован на несколько других премий в период 2010-2015 годов.

Действие сериала "Айтишники" происходит в ИТ-отделе вымышленной британской корпорации Reynholm Industries. Сериал рассказывает о жизни социально неловких ИТ-техников и их начальницы Джен, которая помогает им ориентироваться в профессиональной и личной жизни.

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