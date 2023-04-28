5 найкращих серіалів у жанрі жахів: довго триматимуть у напрузі

Серіали жахів з роками стають все популярнішими, і багато шанувальників жадають гострих відчуттів, які вони дарують. UAportal підготував список найкращих серіалів жахів для перегляду вийшли з 2010 по 2015 рік.

ходячі мерці

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: жахи/драма

Країна: США

Тривалість: 44 хв/сезон, 6 сезонів

Рік: 2010-2015

Продюсер: Френк Дарабонт

Серіал "Ходячі мерці" виграв 2 премії "Еммі" і був номінований ще на 15 премій.

Серіал "Ходячі мерці" розповідає про групу людей, які вижили в постапокаліптичному світі, захопленому зомбі. Вони повинні об'єднатися, щоб боротися з неживими та іншими людьми, які загрожують їх виживанню.

Відео дня

Американська історія жахів

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Жахи/Антологія

Країна: США

Тривалість: 45 хв/епізод, 5 сезонів

Рік: 2011-2015

Продюсер: Райан Мерфі, Бред Фальчук

"Американська історія жахів" виграла 7 премій "Еммі" та була номінована на 48 премій.

"Американська історія жахів" – це серіал-антологія, який у кожному сезоні досліджує різні теми та сюжетні лінії жахів. Від будинків із привидами до психлікарень – кожен сезон відправляє глядачів у страшну подорож у невідомість.

Читайте також: Фільми-біографії 2010-15 років, які вплинули на жанр

Мотель Бейтс

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: жахи/драма

Країна: США

Тривалість: 43 хв/епізод, 5 сезонів

Рік: 2013-2017

Продюсер: Карлтон Кьюз, Керрі Ерін, Ентоні Сіпріано

Серіал "Мотель Бейтс" виграв 1 премію "Еммі" та був номінований на 6 інших.

"Мотель Бейтс" – це приквел до класичного фільму жахів "Псіхо". Він розповідає про перші роки життя Нормана Бейтса та його матері, коли вони переїжджають у нове місто та відкривають мотель. У міру того, як психічний стан Нормана погіршується, серіал стає все більш похмурим і тривожним.

Ганнібал

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: жахи/трилер

Країна: США

Тривалість: 44 хв/епізод, 3 сезони

Рік: 2013-2015

Продюсер: Браян Фуллер, Марта Де Лаурентіс

"Ганнібал" був номінований на 3 премії "Еммі" та 4 премії "Сатурн".

Серіал "Ганнібал" розповідає про відносини між агентом ФБР Віллом Гремом та судовим психіатром доктором Ганнібалом Лектером. Коли вони разом розслідують справи серійних убивць, Вілл починає підозрювати, що Ганнібал може бути не просто колегою.

Бульварні страхи

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: жахи/фентезі

Країна: США

Тривалість: 50 хв/епізод, 3 сезони

Рік: 2014-2016

Продюсер: Джон Логан

"Бульварні жахи" виграв 2 премії BAFTA та був номінований на 8 інших.

"Бульварні жахи" – це готичний серіал жахів, у якому зібрані деякі з найзнакових персонажів літератури, включаючи доктора Франкенштейна, Доріана Грея та Дракулу. Дія серіалу відбувається у Лондоні вікторіанської епохи та досліджує надприродний злочинний світ міста та людей, які його населяють.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !