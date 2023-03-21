Фільми-біографії 2010-15 років, що вплинули на жанр

UAportal підготував огляд найкращих фільмів-біографій, випущених у період з 2010 по 2015 рік. Вони вплинули на жанр.

Гра в імітацію

Рейтинг IMDB: 8,0

Жанр: біографія, драма, трилер

Країна: Велика Британія; Тривалість: 114 хв; Рік: 2014

Продюсер: Тедді Шварцман

"Гра в імітацію" – британська біографічна драма, заснована на житті Алана Т'юрінга та його роботі зі злому коду "Енігма" нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Фільм розповідає про шлях Т'юрінга, який очолює команду криптографів, які зламують код, і одночасно вирішує особисті проблеми, пов'язані з його гомосексуальністю. Фільм був високо оцінений критиками та отримав безліч нагород, включаючи "Оскар" за найкращий адаптований сценарій.

Відео дня

Гонка

Рейтинг IMDB: 8,1

Жанр: Бойовик, Біографія, Драма

Країна: США; Тривалість: 123 хв; Рік: 2013

Продюсер: Брайан Олівер

"Гонка" розповідає історію гонщиків Формули-1 Джеймса Ханта та Нікі Лауди, які змагаються один з одним під час гоночного сезону Формули-1 1976 року. Фільм розповідає про їхнє суперництво на трасі та за її межами, коли вони борються за звання чемпіонів "Формули-1". Фільм "Раш" отримав визнання критиків, які високо оцінили його виконання, режисуру та сценарій. Фільм був номінований на кілька премій, включаючи чотири премії "Оскар".

Мандела: Довга дорога до свободи

IMDB рейтинг: 7,2

Жанр: Біографія, Драма

Країна: ПАР, Велика Британія, Індія; Тривалість: 141 хв; Рік: 2013

Продюсер: Анант Сінгх

"Мандела: Довга дорога до свободи" – біографічний фільм про раннє життя колишнього президента ПАР Нельсона Мандели, яка передувала його обранню президентом 1994 року. Фільм розповідає про боротьбу Мандели за припинення апартеїду в Південній Африці мирними засобами, незважаючи на ув'язнення та насильство з боку урядових сил на цьому шляху. Фільм отримав позитивні відгуки, але не отримав жодної великої нагороди.

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Великі очі

IMDB Рейтинг: 9

Жанр: біографія, драма, фентезі

Країна: США; Тривалість 106 хв; Рік 2014

Продюсер Тім Бертон

"Великі очі" розповідає історію Маргарет Кін, чиї роботи стали відомі в Америці 1950-х років під ім'ям її чоловіка Уолтера Кіна, поки вона врешті-решт не звернулася до суду за звинуваченням у плагіаті 1965 року. У фільмі знялися Емі Адамс та Крістоф Вальц, які зіграли ролі Маргарет та Уолтера відповідно.

Фільм розповідає про боротьбу Маргарет проти культурних норм, які на той час сприяли художникам-чоловікам, а не жінкам. Незважаючи на те, що фільм був пропущений більшістю церемоній нагородження, він отримав дві номінації на премію "Золотий глобус" у категоріях "Найкращий фільм – мюзикл або комедія" та "Найкраща актриса – мюзикл або комедія".

Сельма

IMDB рейтинг 7,6

Жанр біографія, історія, драма

Країна: США ; Велика Британія; Канада; Франція; Бразилія

Тривалість 128 хв; Рік 2014

Продюсер Опра Вінфрі

"Сельма" розповідає про кампанію Мартіна Лютера Кінга мол. за рівні виборчі права, кульмінацією якої став епічний марш із Сельми до Монтгомері, штат Алабама. Це врешті-решт призвело до підписання президентом Ліндоном Джонсоном закону про виборчі права 1965 року. Фільм був номінований на безліч нагород, включаючи два "Оскари" за кращу картину та кращу оригінальну пісню, але не отримав жодної, незважаючи на визнання критиків.

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