Фильмы-биографии 2010-15 годов, которые повлияли на жанр

UAportal подготовил обзор лучших фильмов-биографий, выпущенных в период с 2010 по 2015 год. Они оказали большое влияние на жанр.

Игра в имитацию

Рейтинг IMDB: 8,0

Жанр: биография, драма, триллер

Страна: Великобритания; Продолжительность: 114 мин; Год: 2014

Продюсер: Тедди Шварцман

"Игра в имитацию" – британская биографическая драма, основанная на жизни Алана Тьюринга и его работе по взлому кода "Энигма" нацистской Германии во время Второй мировой войны. Фильм рассказывает о пути Тьюринга, который возглавляет команду криптографов, взламывающих код, и одновременно решает личные проблемы, связанные с его гомосексуальностью. Фильм был высоко оценен критиками и получил множество наград, включая "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

Видео дня

Гонка

Рейтинг IMDB: 8,1

Жанр: Боевик, Биография, Драма

Страна: США; Продолжительность: 123 мин; Год: 2013

Продюсер: Брайан Оливер

"Гонка" рассказывает историю гонщиков Формулы-1 Джеймса Ханта и Ники Лауды, которые соревнуются друг с другом во время гоночного сезона Формулы-1 1976 года. Фильм рассказывает об их соперничестве на трассе и за ее пределами, когда они борются за звание чемпионов "Формулы-1". Фильм "Раш" получил признание критиков, которые высоко оценили его исполнение, режиссуру и сценарий. Фильм был номинирован на несколько премий, включая четыре премии "Оскар".

Мандела: Долгая дорога к свободе

IMDB рейтинг: 7,2

Жанр: Биография, Драма

Страна: ЮАР, Великобритания, Индия; Продолжительность: 141 мин; Год: 2013

Продюсер: Анант Сингх

"Мандела: Долгая дорога к свободе" – биографический фильм о ранней жизни бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, предшествовавшей его избранию президентом в 1994 году. Фильм рассказывает о борьбе Манделы за прекращение апартеида в Южной Африке мирными средствами, несмотря на тюремное заключение и насилие со стороны правительственных сил на этом пути. Фильм получил положительные отзывы, но не получил ни одной крупной награды.

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Большие глаза

IMDB Рейтинг: 9

Жанр: биография, драма, фэнтези

Страна США; Продолжительность 106 мин; Год 2014

Продюсер Тим Бертон

"Большие глаза" рассказывает историю Маргарет Кин, чьи работы стали известны в Америке 1950-х годов под именем ее мужа Уолтера Кина, пока она в конце концов не обратилась в суд по обвинению в плагиате в 1965 году. В фильме снялись Эми Адамс и Кристоф Вальц, сыгравшие роли Маргарет и Уолтера соответственно.

Фильм рассказывает о борьбе Маргарет против культурных норм, которые в то время благоприятствовали художникам-мужчинам, а не женщинам. Несмотря на то, что фильм был пропущен большинством церемоний награждения, он получил две номинации на премию "Золотой глобус" в категориях "Лучший фильм – мюзикл или комедия" и "Лучшая актриса – мюзикл или комедия".

Сельма

IMDB рейтинг 7,6

Жанр биография, история, драма

Страна США ; Великобритания; Канада; Франция; Бразилия

Продолжительность 128 мин; Год 2014

Продюсер Опра Уинфри

"Сельма" повествует о кампании Мартина Лютера Кинга мл. за равные избирательные права, кульминацией которой стал эпический марш из Сельмы в Монтгомери, штат Алабама. Это в конечном итоге привело к подписанию президентом Линдоном Джонсоном закона об избирательных правах 1965 года. Фильм был номинирован на множество наград, включая два "Оскара" за лучшую картину и лучшую оригинальную песню, но не получил ни одной, несмотря на признание критиков.

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