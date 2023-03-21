Фильмы-биографии 2010-15 годов, которые повлияли на жанр
UAportal подготовил обзор лучших фильмов-биографий, выпущенных в период с 2010 по 2015 год. Они оказали большое влияние на жанр.
Игра в имитацию
Рейтинг IMDB: 8,0
Жанр: биография, драма, триллер
Страна: Великобритания; Продолжительность: 114 мин; Год: 2014
Продюсер: Тедди Шварцман
"Игра в имитацию" – британская биографическая драма, основанная на жизни Алана Тьюринга и его работе по взлому кода "Энигма" нацистской Германии во время Второй мировой войны. Фильм рассказывает о пути Тьюринга, который возглавляет команду криптографов, взламывающих код, и одновременно решает личные проблемы, связанные с его гомосексуальностью. Фильм был высоко оценен критиками и получил множество наград, включая "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.
Гонка
Рейтинг IMDB: 8,1
Жанр: Боевик, Биография, Драма
Страна: США; Продолжительность: 123 мин; Год: 2013
Продюсер: Брайан Оливер
"Гонка" рассказывает историю гонщиков Формулы-1 Джеймса Ханта и Ники Лауды, которые соревнуются друг с другом во время гоночного сезона Формулы-1 1976 года. Фильм рассказывает об их соперничестве на трассе и за ее пределами, когда они борются за звание чемпионов "Формулы-1". Фильм "Раш" получил признание критиков, которые высоко оценили его исполнение, режиссуру и сценарий. Фильм был номинирован на несколько премий, включая четыре премии "Оскар".
Мандела: Долгая дорога к свободе
IMDB рейтинг: 7,2
Жанр: Биография, Драма
Страна: ЮАР, Великобритания, Индия; Продолжительность: 141 мин; Год: 2013
Продюсер: Анант Сингх
"Мандела: Долгая дорога к свободе" – биографический фильм о ранней жизни бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, предшествовавшей его избранию президентом в 1994 году. Фильм рассказывает о борьбе Манделы за прекращение апартеида в Южной Африке мирными средствами, несмотря на тюремное заключение и насилие со стороны правительственных сил на этом пути. Фильм получил положительные отзывы, но не получил ни одной крупной награды.
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Большие глаза
IMDB Рейтинг: 9
Жанр: биография, драма, фэнтези
Страна США; Продолжительность 106 мин; Год 2014
Продюсер Тим Бертон
"Большие глаза" рассказывает историю Маргарет Кин, чьи работы стали известны в Америке 1950-х годов под именем ее мужа Уолтера Кина, пока она в конце концов не обратилась в суд по обвинению в плагиате в 1965 году. В фильме снялись Эми Адамс и Кристоф Вальц, сыгравшие роли Маргарет и Уолтера соответственно.
Фильм рассказывает о борьбе Маргарет против культурных норм, которые в то время благоприятствовали художникам-мужчинам, а не женщинам. Несмотря на то, что фильм был пропущен большинством церемоний награждения, он получил две номинации на премию "Золотой глобус" в категориях "Лучший фильм – мюзикл или комедия" и "Лучшая актриса – мюзикл или комедия".
Сельма
IMDB рейтинг 7,6
Жанр биография, история, драма
Страна США ; Великобритания; Канада; Франция; Бразилия
Продолжительность 128 мин; Год 2014
Продюсер Опра Уинфри
"Сельма" повествует о кампании Мартина Лютера Кинга мл. за равные избирательные права, кульминацией которой стал эпический марш из Сельмы в Монтгомери, штат Алабама. Это в конечном итоге привело к подписанию президентом Линдоном Джонсоном закона об избирательных правах 1965 года. Фильм был номинирован на множество наград, включая два "Оскара" за лучшую картину и лучшую оригинальную песню, но не получил ни одной, несмотря на признание критиков.
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