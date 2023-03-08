Лучшие фантастические фильмы десятилетия: их непременно стоит посмотреть

Фантастические фильмы всегда были невероятно популярны среди зрителей, и последние десять лет не стали исключением. UAportal составил список лучших фантастических фильмов, вышедших в период с 2010 по 2015 год, все они имеют рейтинг 7,5 или выше на IMDB.

Хоббит: Нежданное путешествие (2012)

IMDB рейтинг 8.0/10 Жанр – приключения, фэнтези Страна – США, Новая Зеландия Продолжительность – 169 мин Год – 2012 Продюсер – Питер Джексон

Эта первая часть трилогии Питера Джексона "Хоббит" рассказывает историю Бильбо Бэггинса, который отправляется в неожиданное путешествие, чтобы вернуть украденные сокровища дракону Смаугу. Вместе с группой гномов Гэндальф прослеживает путь Бильбо по Средней Земле, наполненной волшебными существами и эпическими битвами, которые приближают его к конечной цели – Одинокой горе.

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Гарри Поттер и Дары Смерти Часть 2 (2011)

IMDB Рейтинг 8.1/10 Жанр – Приключения, Семейный, Фэнтези Страна – Великобритания, США Продолжительность – 130 мин Год – 2011 Продюсер – Дэвид Хейман

В этой заключительной части серии книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере главный герой Гарри Поттер вступает в последний бой с Лордом Волдемортом за контроль над школой Хогвартс и всеми волшебниками Британии. Когда все поставлено на карту, Гарри вместе со своими друзьями Гермионой Грейнджер и Роном Уизли должен найти каждый крестраж, пока не стало слишком поздно, или столкнуться с верной смертью от руки Волдеморта. Благодаря напряженным действиям, сильным персонажам, потрясающим визуальным эффектам, этот фильм, несомненно, заставит ваше сердце биться долго после его.

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Начало (2010)

IMDB Рейтинг 8.8/10 Жанр – Action, Sci-Fi Страна – США Продолжительность – 148мин Год – 2010 Продюсер – Кристофер Нолан. В главной роли – Леонардо ДиКаприо.

Начало предлагает развлекательную смесь научно-фантастического боевика, приключенческого триллера. Фильм следует за Домом Коббом, которому поручено внедрить идею в чужой разум, используя технику проникновения в сон, известную как "экстракция". Вместо этого он оказывается вовлеченным в то, что можно считать корпоративным шпионажем, но вскоре обнаруживает, что ничто в этой работе не может быть простым. Этот визуально впечатляющий фильм будет держать вас в напряжении до самой своей взрывной кульминации, что принесло ему множество наград, включая четыре премии "Оскар"!

Аватар (2009)

IMDB Рейтинг 7.8/10 Жанр – Action, Adventure Страна – США Продолжительность – 162 мин Год – 2009 Продюсер – Джеймс Кэмерон.

Действие фильма происходит в 2154 году. Аватар рассказывает о параплегическом морском пехотинце Джейке Салли, который принимает участие в миссии на Пандоре, где ученые надеются добыть ценные минералы под ее поверхностью, однако они обнаруживают нечто гораздо более удивительное, чем они могли себе представить. Через своего аватара Джейк встречает Нейтири, прекрасную принцессу племени На'ви, которая помогает ему понять истинную природу Пандоры и ее обитателей. Этот фильм с потрясающими визуальными эффектами – захватывающее приключение, от которого у вас захватит дух!

Властелин колец: Братство кольца (2001)

IMDB Рейтинг 8.8/10 Жанр – приключения, фэнтези Страна – Новая Зеландия Продолжительность – 178 мин Год – 2001 Продюсер – Питер Джексон.

Эта первая часть трилогии Питера Джексона, удостоенной наград, рассказывает о Фродо Бэггинсе, который отправляется в поход, чтобы уничтожить Единое кольцо, прежде чем темный властелин Саурон сможет использовать его для разрушительного мирового господства. Вместе с братией маловероятных героев, включая волшебников, эльфов и людей, Фродо должен сражаться с орками, драконами и даже самим временем, путешествуя по Средней Земле в поисках конечного пункта назначения – горы Судьбы. Эта нестареющая классика непременно увлечет зрителей от начала и до конца!

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