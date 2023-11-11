5 дивовижних фактів про Тома Фелтона

Том Фелтон, відомий за роллю Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, має кілька таємниць, про які фанати можуть не знати. Незважаючи на те, що він грає персонажа зі Слізеріна, сам Фелтон ідентифікує себе як грифіндорець. Ми заглибимося в маловідомі подробиці про талановитого актора.

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Ранній початок акторської кар'єри

Перед тим, як зіграти культового Драко Мелфоя, Фелтон розпочав свою акторську кар'єру в юному віці. У віці 10 років він дебютував у кіно в ролі Піґріна Клока у фільмі "Злодюжки" 1997 року.

Цікаво, що Джим Бродбент, який пізніше приєднається до акторського складу "Гаррі Поттера" в ролі Горація Слизорога, зобразив екранного батька Фелтона, Пода Клока, у тому ж фільмі десятьма роками раніше.

Проби на ролі Гаррі і Рона

Дивно, але Фелтон спочатку пробувався на ролі Гаррі Поттера і Рона Візлі, перш ніж отримав роль Драко Мелфоя. Під час інтерв'ю 2011 року він висловив подяку за те, що отримав роль Драко, визнавши, що Руперт Ґрінт і Деніел Редкліфф ідеально підходять для своїх ролей.

Він похвалив своїх колег по знімальному майданчику, сказавши: "У мене немає сумнівів, що ніхто інший у світі: А) міг би зіграти персонажа краще, але Б) міг би впоратися з тиском за лаштунками, з яким ці хлопці мали справу впродовж останнього десятиліття".

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Музичне натхнення

Том Фелтон знайшов натхнення стати автором-виконавцем пісень завдяки музиці американського виконавця Джека Джонсона. Згадуючи свій шлях, Фелтон розповів, що, слухаючи музику Джонсона, він зрозумів, що хоче навчитися грати на гітарі. Однак йому знадобилося чимало часу, щоб опанувати мистецтво співу та одночасної гри на гітарі.

Перегляд фільмів про Гаррі Поттера

Спочатку Фелтон заявляв, що передивлятиметься фільми про Гаррі Поттера лише тоді, коли матиме власних дітей. В інтерв'ю журналу People у 2018 році він говорив про це як про особливу і сентиментальну подію, яку він хотів би розділити зі своїми майбутніми дітьми. Однак останнім часом Фелтон почав переглядати фільми і активно ділитися своїми реакціями через прямі ефіри в соціальних мережах.

Незвичайна зустріч з фанатом

Фелтон поділився тривожним досвідом взаємодії з фанатами у 2018 році. Він розповів, як відданий шанувальник легально змінив його ім'я на Люціуса Мелфоя і навіть запропонував легально усиновити Фелтона, попросивши його змінити ім'я на Драко Мелфой. Фелтон, звичайно, відкинув цю своєрідну пропозицію.

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