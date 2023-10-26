Покинув школу заради кар'єри: що ще відомо про Даміано Давіда

Даміано Давід – провідний вокаліст і фронтмен італійського рок-гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021. Заснувавши гурт разом із басисткою Вікторією де Анджеліс, гітаристом Томасом Раджі та барабанщиком Ітаном Торкіо, Даміано розпочав музичну подорож, яка врешті-решт привела їх до слави. UAportal розповість цікаві факти про цього епатажного артиста.

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Початок кар'єри

Даміано народився 8 січня 1999 року в Римі, Італія. Він почав будувати музичну кар'єру в молодому віці, покинувши навчання в ліцеї. Пісня-переможець Євробачення "Zitti e buoni" (у перекладі – "Сиди і мовчи") прямо виражає його нелюбов до школи. Цю фразу постійно повторювали його вчителі, підживлюючи його бунтарський дух.

Участь в Х-Факторі

У 2017 році молодий гурт Måneskin брав участь в італійському "X-Фактор", де підкорив публіку своєю неймовірною енергетикою. Під час виступу вокаліст навіть продемонстрував свої вміння танцювати на пілоні. Талант та ентузіазм, продемонстровані гуртом, справили незабутнє враження на глядачів шоу.

Скандал на Євробаченні-2021

Даміано звинуватили у вживанні наркотиків під час шоу. На одному з відео видно, як музикант схилився над столом і, схоже, щось "нюхає". Під час пресконференції на Євробаченні-2021 журналіст запитав, чи це був кокаїн.

Даміано у відповідь заявив, що не вживає жодних речовин і що його колеги по групі можуть це підтвердити. Він пояснив, що просто піднімав склянку під столом, яку випадково впустив його друг.

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Татуювання

Одним з помітних аспектів особистості Даміано є його велика колекція татуювань. Серед них – нагрудне татуювання з написом "IL BALLO DELLA VITA" (в перекладі "Танець життя"), що є даниною поваги до їхнього дебютного альбому.

Крім того, після участі в шоу "Х-Фактор", вокаліст додав татуювання, що нагадує образ Ісуса Христа в терновому вінку, воно прикрашає його праве стегно. Саме це татуювання викликало суперечки і звинувачення в богохульстві, адже це зображення дуже схоже на самого Даміано. Однак співак пояснив, що його наміром ніколи не було образити чи зневажити когось.

Особисте життя

Поза музичною діяльністю, особисте життя Даміано активно процвітає. Нещодавно він розлучився зі своєю дівчиною, моделлю Джорджією Солері, з якою зустрічався шість років. Новина про це з'явилася з появою відео, на якому 24-річний артист пристрасно цілується з невідомою блондинкою в клубі. Згодом Даміано підтвердив розрив стосунків із Солері.

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