6 рецептів глазурі для паски на будь-який смак

Традиційно паску прикрашають глазур’ю на основі білків. В неї є вагомий мінус – вона дуже кришиться, тріскається та осипається. UaPortal зібрав для вас рецепти глазурі, яка добре тримається та не деформується.

1. Лимонна глазур

– 200 г цукрової пудри,

– 3 ст. ложки лимонного соку.

До пудри додати сік лимона, ретельно перемішати.

2. М’ятна білкова глазур

– 1 білок,

– 1 скл. цукрової пудри

– 2 ст. ложки свіжовичавленого соку м’яти.

М’яту подрібнити, віджати. Вінчиком змішайте білок з цукровою пудрою, додайте м‘ятний сік. Глазур стане м’ятного кольору і набуде м’ятного аромату.

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3. Пишна білкова глазур

– 1 білок

– 0,5 скл. цукру

– 0,5 склянки води.

Налийте у каструлю 0,5 скл. води, додати 0,5 скл. цукру та варіть постійно помішуючи, на малому вогні до випаровування води. Має вийти густий сироп. Один білок збийте, влийте цукровий сироп (повільно). Збийте. Глазур добре тримає форму та не тріскає.

4. Глазур для паски без яєць

– 30 г маргарину або масла

– 300 г цукрової пудри

– 50 г вершків

– ваніль.

Нагрійте масло і вершки, не доводячи до кипіння. Змішайте масляну суміш з цукром. Збийте. Готова глазур стає глянцевою, не тріскає.

5. Глазур на желатині, що не липне і не кришиться

– 200 г цукру

– 100 мл води

– 6 г желатину

– лимонний сік за смаком.

Змішайте желатин з 2 ст. ложками води, залиште на 15–20 хв. У воді, яка залишилась розчиніть цукор і готуйте на малому вогні до загустіння рідини, 7 хв. Зніміть сироп з вогню та введіть желатин, перемішайте. Збийте масу міксером до білого кольору (5 хв). Додайте сік лимона. Збивайте ще 30 с. Через 10 хвилин можна покривати холодні паски. Не чекаючи застигання глазурі, прикрасьте паску посипкою чи декором.

Глазур виходить пластична, рівно лягає, швидко застигає, не липне до ножа і не кришиться при нарізанні навіть на другий-третій день. Посипка на глазурі тримається чудово.

6. Глазур для паски класична “Королівська"

– 1 білок

– 1 скл. цукру.

Білок збийте у піну, додайте цукрову пудру. Перемішайте. Має вийти густа субстанція. Увага! Дуже швидко застигає!

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