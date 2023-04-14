7 застосувань лимонної цедри: лайфхаки

Ми звикли викидати лимонну цедру після використання фрукта, та насправді цедра має широкий спектр застосування. UaPortal хоче поділитись з вами корисними лайфхаками із застосування лимонної цедри.

1. Лимонна цедра покращує зовнішній вигляд рук

Цедра ефективно бореться з пігментними плямами чи веснянками: протирайте проблемні ділянки тіла білою частиною цедри лимона.

Також цей спосіб допоможе відбілити нігті.

2. Використання лимонної цедри для прибирання будинку:

Дезінфекція кухні

Цедрою можна очищати та дезинфікувати ножі, дерев’яні дошки для обробки продуктів, кухонні меблі та навіть рушники. Нею можна очистити мікрохвильову піч та духовку.

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Щоб приготувати чистячий засіб візьміть подрібнену цедру 1 лимона та 0,5 л кип’ятку. Залийте цедру кип’ятком та налийте суміш до пляшки з пульверизатором. Засобом можна чистити будь-які поверхні.

3. Цедра надасть будинку приємного запаху

Щоб зробити ароматизатор повітря візьміть:

– 0,5 л води

–цедра 2 лимонів

–3 пагінці свіжого розмарину

–1 чайна ложка ванільного екстракту (5 мл)

У кип'яток додайте подрібнену цедру лимона, розмарин та ванільний екстракт. Настоюйте 10 хвилин. Холодну суміш поставте там, де хочете ароматизувати.

4. Захищає від комах

Щоб комахи забули дорогу до вашого дому покладіть невелику кількість подрібненої цедри у коробочки чи мішечки з натуральної тканини та розмістіть їх біля вікон та дверей.

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5.Цедру можна додавати до випічки.

Цитрусова цедра може бути чудовим доповненням до вашої улюбленої випічки. Додавайте цедру в бісквіти, кекси, пироги для надання особливого аромату та смаку.

6. За допомогою апельсинових кірок можна позбутися неприємного запаху в холодильнику. Візьміть апельсинову цедру, посипте сіллю та покладіть у холодильник. За кілька годин неприємний запах буде нейтралізовано.

7. Зробіть тропічний лід

Натріть цедру, покладіть у форми для льоду. Залийте водою. Виходить оригінальний лід з присмаком цитруса.

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