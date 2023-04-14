7 применений лимонной цедры: лайфхаки

Мы привыкли выбрасывать лимонную цедру после использования фрукта, но в действительности цедра имеет широкий спектр применения. UaPortal хочет поделиться с вами полезными лайфхаками по применению лимонной цедры.

1. Лимонная цедра улучшает внешний вид рук

Цедра эффективно борется с пигментными пятнами или веснушками: протирайте проблемные участки тела белой частью цедры лимона.

Также этот способ поможет отбелить ногти.

2. Использование лимонной цедры для уборки дома:

Дезинфекция кухни

Цедрой можно очищать и дезинфицировать ножи, деревянные доски для обработки продуктов, кухонную мебель и даже полотенца . Ею можно очистить микроволновку и духовку.

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Чтобы приготовить чистящее средство, возьмите измельченную цедру 1 лимона и 0,5 л кипятка. Залейте цедру кипятком и налейте смесь в бутылку с пульверизатором. Средством можно чистить любые поверхности.

3. Цедра придаст дому приятный запах

Чтобы сделать ароматизатор воздуха возьмите:

– 0,5 л воды

–цедра 2 лимонов

–3 побега свежего розмарина

–1 чайная ложка ванильного экстракта (5 мл)

В кипяток добавьте измельченную цедру лимона, розмарин и ванильный экстракт. Настаивайте 10 минут. Холодную смесь поставьте там, где вы хотите ароматизировать.

4. Защищает от насекомых

Чтобы насекомые забыли дорогу в ваш дом, положите небольшое количество измельченной цедры в коробочки или мешочки из натуральной ткани и разместите их у окон и дверей.

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5. Цедру можно добавлять к выпечке.

Цитрусовая цедра может быть отличным дополнением к вашей любимой выпечке. Добавляйте цедру в бисквиты, кексы, пироги для придания особого аромата и вкуса.

6. С помощью апельсиновых корок можно избавиться от неприятного запаха в холодильнике.

Возьмите апельсиновую цедру, посыпьте солью и положите в холодильник. Через несколько часов неприятный запах будет нейтрализован.

7. Сделайте тропический лед

Натрите цедру, уложите в формы для льда. Залейте водой. Выходит оригинальный лед с привкусом цитруса.

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