Блискучий лайфхак для ванної: як освітлити шви на плитці всього за 5 хвилин

З часом шви між плиткою у ванній кімнаті можуть потемнішати. Це псує загальний вигляд, викликаючи враження недбалості.

Відео дня

Тому важливо регулярно займатись їх очищенням. У цьому вам допоможуть прості домашні засоби, які є у домі в кожної господині. Про те, що це за засоби та як їх правильно використовувати розповідає команда UAportal.

Читайте також: Одна проста хитрість, що допоможе прибрати неприємний запах зі сміттєвого відра

Які засоби допоможуть освітлити шви між плиткою

Не хвилюйтеся, що цей процес забере багато часу чи зусиль. Проблему можна вирішити, використовуючи розчин білого оцту та гарячої води. Просто змішайте інгредієнти та нанесіть на потрібну ділянку. Залиште розчин на п’ять хвилин, а потім протріть поверхню м’якою вологою ганчіркою. Більше нічого робити не потрібно.

Якщо у вас немає оцту, можна використати перекис водню або нашатирний спирт. Метод застосування буде таким же.

Також можна використовувати звичайну харчову соду, змішану з водою до консистенції пасти. У цьому випадку потрібно буде потерти забруднені ділянки щіткою або губкою, щоб відновити первісний вигляд швів.

Для очищення деякі домогосподарки радять використовувати зубну пасту, яка також ефективно видаляє забруднення.

Раніше ми розповідали про три дієвих засоби для очищення ванни, які є в кожного вдома

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!