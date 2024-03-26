Блестящий лайфхак для ванной: как осветлить швы на плитке всего за 5 минут

Со временем швы между плиткой в ванной комнате могут потемнеть. Это портит общий вид, вызывая впечатление халатности.

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Поэтому важно регулярно заниматься их очищением. В этом вам помогут простые домашние средства, которые есть в доме каждой хозяйки. О том, что это за средства и как правильно их использовать рассказывает команда UAportal.

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Какие средства помогут осветлить швы между плиткой

Не беспокойтесь, что этот процесс займет много времени или усилий. Проблему можно устранить, используя раствор белого уксуса и горячей воды. Просто смешайте ингредиенты и нанесите на нужный участок. Оставьте раствор на пять минут, а затем протрите поверхность мягкой влажной тряпкой. Больше ничего делать не нужно.

Если у вас нет уксуса, можно использовать перекись водорода или нашатырный спирт. Метод применения будет таким же.

Также можно использовать обычную пищевую соду, смешанную с водой до консистенции пасты. В этом случае нужно будет потереть загрязненные участки щеткой или губкой, чтобы восстановить первоначальный вид швов.

Для очищения некоторые домохозяйки советуют использовать зубную пасту, которая также эффективно удаляет загрязнение.

Ранее мы рассказывали о трех действенных средствах для очистки ванны, которые есть у каждого дома.

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