Боротьба з безсонням: як поліпшити якість сну

Безсоння – це поширений розлад сну, від якого страждає багато людей. Боротьба з безсонням має вирішальне значення для підтримання загального стану здоров'я та благополуччя.

UAportal підготував кілька порад, які допоможуть впоратися з безсонням і поліпшити якість сну. Дотримуючись цих рекомендацій, можна взяти під контроль свій сон і поліпшити загальне самопочуття.

Встановлення режиму відходу до сну. Створення послідовного режиму відходу до сну може сигналізувати організму про те, що настав час розслабитися і підготуватися до сну. Потрібно намагатися лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня, навіть у вихідні. Корисними можуть бути розслаблюючі заняття перед сном, наприклад, читання книги або прийняття теплої ванни. Бажано уникати стимулюючих видів діяльності, таких як використання мобільних пристроїв або перегляд телевізора, оскільки вони можуть перешкоджати засинанню.

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Створіть середовище, сприятливе для сну. Навколишнє середовище відіграє важливу роль у якості сну. Важливо, щоб у спальні було прохолодно, темно і тихо. Корисно використовувати світлонепроникні штори або маску для очей, щоб заблокувати небажане світло. Варто розглянути можливість використання беруш, щоб заглушити будь-який зайвий шум.

Дотримуйтесь гігієни сну. Бажано уникати вживання кофеїну або алкоголю перед сном, оскільки вони можуть викликати порушення режиму сну. Корисно обмежити денний сон, особливо в другій половині дня або ввечері. Залучення до регулярної фізичної активності протягом дня вітається, але важливо уникати вправ перед сном. Крім того, бажано уникати великих прийомів їжі або важких перекусів перед сном, оскільки вони можуть викликати дискомфорт і перешкоджати нормальному сну.

Боротьба з безсонням вимагає впровадження здорових звичок і створення сприятливого середовища для повноцінного відпочинку під час сну. Встановивши послідовний режим відходу до сну, створивши сприятливе для сну середовище і дотримуючись належної гігієни сну, Ви зможете покращити якість сну та ефективно боротися з безсонням.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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