Що робити, якщо ви не можете заснути: корисні поради, які допоможуть впоратися з безсонням

Іноді, через наші переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, уночі важко заснути. Відтак уранці ви втомлені, сердиті та непродуктивні. UAportal підготував кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

Контролюйте емоції

Якщо ви довго не можете заснути, займіться заспокійливою діяльністю, поки ви знову не відчуєте втому. Спробуйте застосувати методи релаксації, щоб заспокоїти свій розум і тіло. Вправи на глибоке дихання, медитація або прослуховування заспокійливої музики можуть допомогти викликати стан розслаблення. Як тільки ви відчуєте сонливість, поверніться в ліжко й спробуйте заснути ще раз.

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Створіть сприятливе середовище для сну

Переконайтеся, що у вашій спальні прохолодно, тихо й комфортно. Матрац і подушки мають бути зручними та достатньо м’якими. Приглушіть світло або закрийте штори, щоб світло не заважало вам спати. До того ж тримайте електронні пристрої якомога далі від спальні, адже синє світло, яке вони випромінюють, може порушити ваш природний цикл сну.

Дотримуйтеся графіка дня

Намагайтеся лягати спати й прокидатися в один і той же час щодня навіть у вихідні. Це врегулює внутрішній годинник вашого організму. Не дрімайте вдень, тому що це може порушити ваш режим у цілому. Якщо ви відчуваєте потребу відпочити, обмежте сон до 20 хвилин або заплануйте його на початок дня.

Займайтеся спортом

Регулярний спорт не тільки покращить загальний стан здоров'я, але й допоможе врегулювати режим сну. Приділяйте щонайменше 30 хвилин фізичним вправам помірної інтенсивності, таким як швидка ходьба або їзда на велосипеді. Однак не робіть цього ввечері, адже фізична активність підвищує тривожність й ускладнює засинання.

Раніше, UaPortal поділився, що робити, коли ви відчуваєте труднощі.

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