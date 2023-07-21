Что делать, если вы не можете заснуть: полезные советы, которые помогут справиться с бессонницей

Иногда из-за наших переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни ночью трудно заснуть. Следовательно, утром вы устали, сердиты и непродуктивны. UAportal подготовил несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

Контролируйте эмоции

Если вы долго не можете заснуть, займитесь успокаивающей деятельностью, пока вы снова не почувствуете усталость. Попытайтесь применить методы релаксации, чтобы успокоить свой ум и тело. Упражнения на глубокое дыхание, медитация или прослушивание успокаивающей музыки могут помочь вызвать расслабление. Как только вы почувствуете сонливость, вернитесь в постель и попытайтесь уснуть еще раз.

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Создайте питательную среду для сна

Убедитесь, что в вашей спальне прохладно, тихо и уютно. Матрас и подушки должны быть удобными и мягкими. Приглушите свет или закройте шторы, чтобы свет не мешал вам спать. К тому же держите электронные устройства как можно дальше от спальни, ведь синий свет, который они излучают, может нарушить ваш естественный цикл сна.

Соблюдайте график дня

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день даже в выходные. Это урегулирует внутренние часы вашего организма. Не дремлите днем, потому что это может нарушить ваш режим в целом. Если вы нуждаетесь в отдыхе, ограничите сон до 20 минут или запланируйте его на начало дня.

Занимайтесь спортом

Регулярный спорт не только улучшит общее состояние здоровья, но поможет урегулировать режим сна. Уделяйте минимум 30 минут физическим упражнениям умеренной интенсивности, таким как быстрая ходьба или езда на велосипеде. Однако не делайте этого вечером, ведь физическая активность повышает тревожность и затрудняет засыпание.

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