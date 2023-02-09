Британська розвідка дала прогноз щодо потенційного російського наступу в Україні

Експерти британської військової розвідки опублікували доповідь, в якій наголошується, що погодні умови на сході України можуть ускладнити для обох армій початок широкомасштабного наступу в найближчі тижні.

Нещодавно експерти британської військової розвідки оприлюднили звіт, у якому зазначається, що погода на сході України може мати значний вплив на конфлікт.

У звіті, опублікованому 9 лютого у Twitter Міністерства оборони Великої Британії, ідеться про те, що напередодні температура ґрунту на сході України була близько 0 °C. Прогнози погоди на наступний тиждень вказують на підвищення температури ґрунту і збільшення танення снігу. Це може призвести до того, що місцевість стане важкопрохідною для обох армій.

Відео дня

У звіті також висловлюється припущення, що військове командування з обох боків, найімовірніше, постарається уникати планування великих наступальних операцій у цей час, оскільки фронт буде в найгіршому стані в середині та наприкінці березня. Однак у звіті наголошується, що політичні або оперативні можливості можуть переважити ці побоювання, як це було продемонстровано вторгненням Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року.

Як раніше повідомлялося, російські війська почали черговий наступ у Луганській області, але українські сили затримують їх від досягнення важливих успіхів.