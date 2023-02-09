Россия начала наступление в Луганской области

Российские войска начали очередное крупное наступление в Луганской области, но украинские силы мешают им добиться значительного успеха.

Российские войска в Украине начали очередное крупное наступление в Луганской области, причем за последнюю неделю их темп наступления вдоль линии Святове-Кременная заметно увеличился. Геолокационные кадры боевых действий подтвердили действия российских войск в районе Дворища к северо-западу от Сватово, где в наступательных операциях участвуют значительные части как минимум трех крупных российских дивизий. Однако украинские силы пока не позволили российским войскам добиться значительных успехов.

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Аналитики сообщают, что российское командование до сих пор не задействовало подразделения 2-й мотострелковой дивизии, которая была переброшена в Луганскую область в январе. Институт считает, что хотя российские силы в Луганской области в настоящее время владеют инициативой, полная самоотдача этих сил может привести к их окончательной кульминации на линии Святове-Кременная без достижения цели захвата всей Луганской и Донецкой областей. Это завершение может открыть окно возможностей для украинских сил начать собственное контрнаступление.

Британская разведка также сообщила, что Россия может начать наступление, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Хотя погодные условия в Украине могут затруднить передвижение войск с обеих сторон.