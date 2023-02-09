Росія розпочала наступ у Луганській області

Російські війська почали черговий великий наступ у Луганській області, але українські сили заважають їм досягти значного успіху.

Російські війська в Україні почали черговий великий наступ у Луганській області, причому за останній тиждень їхній темп наступу вздовж лінії Святове-Кременна помітно збільшився. Геолокаційні кадри бойових дій підтвердили дії російських військ у районі Дворища на північний захід від Сватового, де в наступальних операціях беруть участь значні частини щонайменше трьох великих російських дивізій. Однак українські сили поки що не дозволили російським військам досягти значних успіхів.

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Аналітики повідомляють, що російське командування досі не задіяло підрозділи 2-ї мотострілецької дивізії, яка була перекинута в Луганську область у січні. Інститут вважає, що хоча російські сили в Луганській області наразі володіють ініціативою, повна самовіддача цих сил може призвести до їхньої остаточної кульмінації на лінії Святове-Кременна без досягнення мети захоплення всієї Луганської та Донецької областей. Це завершення може відкрити вікно можливостей для українських сил розпочати власний контрнаступ.

Британська розвідка також повідомила, що Росія може почати наступ, незважаючи на несприятливі погодні умови. Хоча погодні умови в Україні можуть ускладнити пересування військ з обох боків.